Critiques de CD – Leave Me The Ashes Of The Earth Mastiff

(eOne)

01. Le sifflement



02. Échec



03. Repousser



04. Creeper de minuit



05. Sabbat beige



06. Inutile



07. sans fin



08. scalpé



09. Rouille pulmonaire

Vous savez ce moment classique dans “L’homme d’osier”, quand Edward Woodward réalise soudain qu’il est grillé ? Ce scintillement de réalisation horrifiée : c’est ce que MASTIFF ressemble. Pour des raisons qui deviendront claires lorsque vous entendrez cette horrible dalle de dégoût, le quintette britannique ressemble beaucoup au bon groupe au bon moment. Bilious avec mépris pour l’état des choses et tout à fait, sans remords le cœur noir du début à la fin, “Laisse-moi les cendres de la terre” est un cri soutenu face à une folie incontrôlable.

C’est aussi un disque profondément étrange. “Le sifflement” devrait entrer dans l’histoire du metal extrême comme l’un des premiers morceaux les plus dérangeants de tous les temps. Un cauchemar au ralenti, paralysé de distorsion et se désintégrant en temps réel, il glisse et tourne en spirale comme une décharge hideuse et enroulée éructée de Cthulhu‘s rectum épineux, n’offrant rien d’autre que la consternation et la psychose comme récompense. Avec cette atmosphère de terreur folle établie, MASTIFF vraiment laisser déchirer “Échouer”: une ruée de crânes qui culbutent et de force de marteau, il présente une mise à niveau améliorée pour la boue musculaire qui a fait de ce groupe une préoccupation underground si irrésistible via les albums précédents “Peste” (2019) et “Wrank” (2016, tous deux publiés via DOSSIERS DE L’APF). Que ce soit par une production plus importante ou simplement par un excès d’énergie haineuse, “Laisse-moi les cendres de la terre” est une déclaration de poids, et l’absence sans vergogne de quoi que ce soit de commercial ou d’accessible à distance rend cette déclaration d’autant plus puissante.

On pourrait même suggérer que eONE ont été exceptionnellement courageux en signant un groupe dont la musique peut faire fuir les auditeurs les plus sensibles en hurlant de la pièce. Mais puisque l’époque l’exige, MASTIFF ont fièrement augmenté la laideur, banni toute lumière et livré des chansons comme « Panne de minuit » et “Futile”, monochromes, des torrents meurtriers de riffs écoeurants et croustillants, denses de bruits étrangers et amorphes et de la menace omniprésente de la violence. Certes, un titre de chanson comme “Beige Sabbat” confirme que les Britanniques ne sont pas tout à fait incapables d’avoir un fou rire, mais la chanson elle-même n’est pas une blague : deux minutes de belligérance aux yeux sanglants et de morsure d’enfer, livrées avec tellement de venin que vous pouvez presque entendre le chanteur Jim Hodgeles yeux éclatent. Le plus lourd de tous, le slither étouffé de doomy close “Rouille pulmonaire” supprime les derniers recours en grâce, MASTIFFLes riffs les plus scabbies de conspirent pour rendre la descente aux enfers aussi atroce que possible.

Si vous avez besoin de vous remonter le moral, ce n’est peut-être pas le meilleur endroit pour commencer. À moins, bien sûr, que le bruit du monde se consumant de l’intérieur et crachant à la face de l’humanité ne soit votre idée d’un bon moment. Et ça pourrait aussi bien être. Être écrasé n’a jamais été aussi agréable.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).