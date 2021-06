Critiques de CD – Les premiers damnés décapités

(Explosion nucléaire)

01. Présentation



02. L’œil d’Horus



03. Bienheureux



04. Les premiers damnés



05. Neuf étapes



06. Danse macabre



07. Suicide obligatoire



08. Présentation



09. Destin



10. Chemin vers le salut



11. Ereshkigal



12. Jardins du cimetière

Plus que tout autre groupe, DÉCAPITÉ fourni la dose d’énergie fulgurante dont le death metal avait cruellement besoin au début du 21ème siècle. Suivre les traces de personnes comme NIL et HAINE ÉTERNELLE, les Polonais ont rendu le genre à nouveau vital et créatif, devenant ainsi l’une de ses plus grandes réussites de croisement de métal grand public. Ce que les convertis plus récents ne savent peut-être pas, c’est à quel point le talent absurde Vogg et son frère, feu, grand Vitek, étaient depuis le tout début. “Les premiers damnés” compile les deux démos DÉCAPITÉ fait avant de signer avec Dossiers de maux d’oreille (années 1997 “Jardins du cimetière” et 1998 “L’oeil d’Horus”) et le début de leur ascension rapide. Et bien que les valeurs sonores affichées soient un peu plus primitives que celles auxquelles les fans à long terme seront habitués, il est tout simplement indéniable que cela déchire incroyablement du début à la fin. Significativement, Vitek était un enfant de 12 ans qui mutilait le cerveau lorsque certaines de ces chansons ont été enregistrées. Pendant ce temps, la chimie évidente et irrésistible entre le batteur et son frère aîné (Vogg était un 15 presque décrépit en même temps) était une épine dorsale musicale irréprochable.

Évitant les tactiques habituelles de remixage et de remasterisation, Vogg a laissé les démos dans leur état d’origine, n’apportant que des modifications majeures à l’illustration, notamment parce que “Les premiers damnés” n’est jamais apparu sur vinyle auparavant et mérite d’être à son meilleur. Du point de vue sonore, les goûts de “Béni” et “Chemin du salut” sont manifestement plus rugueux et plus bruts que leurs incarnations éventuelles d’albums studio, mais comme c’est si souvent le cas, l’ambiance et l’énergie qui animent ces premiers enregistrements ambitieux créent leur propre magie. C’est particulièrement visible sur “Ereshkigal”, l’une des deux chansons ici qui n’ont jamais été sélectionnées pour un album ultérieur. Imprégné de l’esprit et de la fureur déchiquetée du death metal à l’ancienne, mais joué avec l’intensité excitante que seuls les adolescents bourrés d’adrénaline peuvent générer, c’est un instantané sublime de la naissance d’une force musicale véritablement importante et durable, le tout propulsé à bout de souffle par un batteur de 12 ans avec des compétences de percussion qui ont fait honte à d’innombrables musiciens trois ou quatre fois son âge. Pas étonnant Vogg a abordé cette réédition avec tant de soin et de respect. Ce n’est pas seulement le chapitre d’ouverture de l’histoire d’un groupe de death metal : c’est un hommage fier à un camarade tombé au combat et une célébration du pouvoir intemporel d’une jeunesse fougueuse et intrépide.

