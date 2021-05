Critiques de CD – Life Cast In Glass Mouth For War

(1126)

01. Formez dans le noir



02. La peur est le produit



03. Je ne veux pas du tout ressentir



04. Clous dans mon cercueil



05. Prends ma place



06. Tedium



07. WYGT



08. Vous manifester



09. Égoïste



10. Esclave de votre fantôme



11. Ce qui est fait est fait

Avec autant de distractions sinistres et peu de tournées en perspective dans un avenir prévisible, c’est un moment étrange pour les nouveaux groupes de vendre leurs produits. Heureusement, BOUCHE POUR LA GUERRE sont beaucoup trop énervés et belliqueux pour se préoccuper d’autre chose que de briser tout le monde en morceaux avec des riffs géants. Le cœur du son de cet équipage du Colorado est un hardcore métallique brutal et ignorant, conçu sur mesure pour faire hocher la tête et faire tourbillonner les fosses. Oui, ils sont nommés d’après un PANTERA chanson, et il y a certainement quelques traces du son inattaquable de ce groupe qui se cache ici, mais “La vie coulée dans le verre” est beaucoup trop direct et ciblé pour devoir trop à quelqu’un d’autre. Chansons comme ouvreur “Formez dans le noir” et “Je ne veux pas du tout ressentir” existent pour pulvériser: les riffs sont simples mais destructeurs, les niveaux d’énergie sont fermement dans le rouge et le chanteur Trae Roberts sonne souvent comme s’il était sur le point d’éprouver un globe oculaire éclaté. De même, “Vous manifester” et “La peur est le produit” sont des fourrages à noyau sans excuse, avec beaucoup de LA HAINE RACE– comme des rainures et des pannes menaçant les membres.

BOUCHE POUR LA GUERRE ont plus d’imagination que ne le suggèrent leurs chansons les plus simples. “Prends ma place” ose s’égarer dans un territoire plus mélodique, entrecoupant la syncope agitée et martelée du groupe avec des lueurs de mélancolie et “Égoïste” est sombre et sale, avec un ressac de death metal noueux; “Esclave de ton fantôme” ré-exploite l’hostilité du marteau-piqueur du hardcore classique, avec des vagues de vélocité punk exaltante et une autre voix aux yeux d’insectes satisfaisante de Roberts.

Ce sont définitivement des moments de plaisirs simples. La subtilité peut attendre. BOUCHE POUR LA GUERRE allez directement à la jugulaire pendant 29 minutes d’affilée ici, sans manquer d’idées intelligentes et, plus important encore, une poignée de riffs qui vous donneront envie de traverser un mur de briques. Potentiel énorme, riffs massifs.

