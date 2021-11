Critiques de CD – Lordiversity Lordi

(AFM)

Dinosaure skélectrique



01. SCG Minus 7 : L’arrivée



02. Jour de congé du diable



03. Spitfire



04. Maximum-O-Lovin



05. Le roi sur la montagne du joueur de tête



06. Carnivore



07. Dame fantôme



08. La tragédie d’Annie Mae



09. Faire sauter mon fusible



10. … Et au-delà de l’île était Marie

Superflytrap



01. SCG Minus 6 : Pop-Ins délicieux



02. Monstre macho



03. Croyez-moi



04. Jive effrayant



05. La ville des cœurs brisés



06. Bella de l’enfer



07. Chasser du ciel



08. Je vais le faire (ou le faire et pleurer)



09. Zombimbo



10. Chœur fantôme du cidre

Le Masterbeast de la Lune



01. SCG Moins 5 : Demande de transmission



02. Moonbeast



03. Serpents célestes



04. L’ouragan des morts



05. Lance des Romains



06. Cloches de l’enfer



07. Réponse de transmission



08. Église de Succube



09. Soliloque



10. Robots vivants !



11. Yoh-Haee-Von



12. Transmission en répétition

Parc d’attractions



01. SCG Minus 4 : L’aboyeur du carnaval



02. Parc d’attractions



03. Grrr !



04. Train fantôme



05. Carrousel



06. Maison des miroirs



07. Flipper



08. méchant, sauvage et méchant



09. Montagnes russes



10. Jusqu’à rien de bon



11. Joyeux bla bla bla

Les humains



01. SCG 3 : Téléthon Scarctic Circle



02. Limite



03. Victimes de la romance



04. Cœur de Lion



05. La balle mord en retour



06. Soyez mon maniaque



07. Faire la fête



08. Fille dans une valise



09. Surnaturel



10. Comme une abeille au miel



11. Humanimal

Abracadaver



01. SCG Minus 2:– Horricone



02. Diable



03. Abracadaver



04. Rejeté



05. Yeux qui saignent à l’acide



06. Raging At Tomorrow



07. Bête des deux mondes



08. Je suis désolé, je ne suis pas désolé



09. Forme courbée



10. Mal



11. Vautour de feu



12. Bois de bête

Spooky Sextravaganza Spectaculaire



01. SCG Minus 1 : Le massacre du Ruiz Ranch



02. Démon suprême



03. Réanimer



04. Lézard d’Oz



05. Illusion



06. Skull And Bones (La zone de danger)



07. Goliath



08. Drekavac



09. Terreur extra-terrestre



10. Secouez le bébé silencieux



11. Si ce n’est pas cassé (doit le casser)



12. Anticlimax

Il vous faudra sans doute consacrer une journée entière à l’écoute du nouvel album de LORDI. 78 chansons de profondeur et quatre heures et 44 minutes – eh bien, disons simplement que c’est une pour les fans purs et durs. La prémisse est très importante, bien sûr : LORDIle dernier album de 2020 « Meurtre », censée être une compilation de voyage dans le temps, racontant à quoi le groupe finlandais aurait ressemblé à différents moments le long de la route de l’histoire du rock. Sans doute le meilleur exemple à ce jour de ce qui se passe lorsqu’un auteur-compositeur prolifique fait face aux conséquences d’une pandémie mondiale, « Lordiverité » étoffe la compilation, livrant sept albums complets, chacun tiré d’une époque supposée dans cette imaginaire LORDIpassé illustre. C’est une idée audacieuse, et celle que le leader et le cerveau créatif M. Lordi y a jeté son cœur noirci et son âme monstrueuse. Malgré sa taille imposante, « Lordiverité » est un triomphe très accessible et fréquemment inspiré.

Personne n’a besoin d’une description détaillée de 284 minutes de musique, et il y a tellement de temps forts ici qu’il est difficile de savoir par où commencer. « Dinosaure Skelectric » donne le coup d’envoi avec un hommage parfait au début EMBRASSER et ALICE COOPER; les sons de guitare garage rock et les pavanes, la simplicité de l’écriture de New York-via-Detroit est absolument parfaite pour l’argent tout au long, et des chansons comme « Maximum-O-Lovin' » et « Faites sauter mon fusible » sont à peu près à l’égal des hymnes sans âge qu’ils saluent. « Superflytrap » est la première de plusieurs boules courbes : une folie joyeuse et palpitante de rock disco brillant et teinté d’AOR, cela ressemble parfois à L’ORCHESTRE DES VOLS DE NUIT mené par Bonbons de « Le spectacle de marionnettes », et je pense que nous pouvons tous convenir que c’est une excellente tournure des événements. En particulier, l’ouvreur « Macho Freak » mélange le camp bouillonnant des années 70 avec LORDIla force brute attendue, résultant en un banger disco-metal pour les âges.

L’album numéro trois est un autre détour vers un territoire qui peut aliéner une partie substantielle de la base de fans de ses créateurs. « Le Masterbeast de la Lune » plonge dans le monde grandiloquent et opaque du pomp rock de la fin des années 70, avec des nuances de tout, de KANSAS et STYX jusqu’à MAGNUM et SAGA, et les chansons sont donc plus complexes et moins bruyantes. Un rare moment de répit, l’élégant et le brumeux « L’ouragan des morts » pue absolument la dévotion à ALICE COOPER‘s « De l’Intérieur »: encore une fois, une excellente tournure des événements.

Si c’est du heavy metal tonitruant avec un lien spirituel fort avec le début des années 80, vous voulez – et pourquoi au nom de Satan ne le feriez-vous pas ? — alors le quatrième album de cet ensemble absurdement opulent est fait pour vous. « Parc d’attractions » est un régal pour les fans de grands hymnes metal singalong brillants, comme des chansons comme la chanson titre ciblant l’arène et le ridiculement accrocheur « Grrr! » rendre un hommage tapageur à SCORPION, DOKKEN et GUÊPE et d’innombrables autres groupes depuis le début de la première ère de domination commerciale du heavy metal. M. Lordi peut écrire des chansons comme celles-ci dans son sommeil, bien sûr, mais tout, de la semi-ballade tachée de larmes « Carrousel » au bruit sourd teutonique de « À rien de bon » se sent conçu et entièrement réalisé, avec une attention méticuleuse aux détails. Album cinq, « Les animaux de compagnie », s’enfonce plus loin dans la même décennie, embrassant l’éclat radio-amical du pic DEF LEPPARD, BON JOVI et SAMMY HAGAR-ère VAN HALEN, livrant plusieurs chansons vraiment géniales en cours de route : « Soyez mon maniaque » et la rainure tranchante de la distinctement LEPPARD-Comme « Comme une abeille au miel » les deux se démarquent.

Alors que le métal est devenu plus lourd dans les années 90 et au-delà, il en va de même « Lordiverité ». Album six, « Abracadaver » est sans doute le meilleur du lot. De son intro de style western spaghetti excentrique au métal pur déchirant de chansons comme « Devilium » et « La bête des deux mondes », LORDILa maîtrise de tous les métiers du métal est à l’honneur. Parfois aussi lourd que le premier PANTERA, et plein de « Anti douleur »-ère PRÊTRE-isms, c’est une émeute non-stop de grands riffs, de refrains gonzoïdes et d’éclats inattendus de tout, des claviers symphoniques de black metal (sur le grandiose mais graveleux « Mal ») aux riffs fanfarons et sludge frits du Sud (le profondément noueux » Yeux qui saignent à l’acide « ). Après cela, l’embardée de l’album final dans ROB ZOMBIE et ONGLES DE NEUF POUCES territoire a un sens historique parfait et, comme les fans peuvent s’y attendre, fonctionne brillamment avec M. Lordiest un plan bourré de crochets mais au cœur sombre. « Démon Suprême » est la meilleure chanson ZOMBIE BLANC jamais écrit; « Killusion » est un synthé rock bégayé à la EBM ; « Goliath » est le meilleur MARILYN MANSON une arnaque que tout le monde entendra cette année ; « Secouez le bébé silencieux » exploite de gros riffs de mauvais goût, pour un rock industriel délicieusement débile. Tout cela, presque sans exception, est stupidement divertissant.

LORDI n’ont jamais été un groupe pour tout le monde, et il est peu probable que cette monstruosité de sept albums leur fasse gagner beaucoup de nouveaux convertis, mais si vous avez cette journée à perdre et que vous avez vraiment, vraiment besoin de vous remonter le moral, « Lordiverité » fournira absolument. Grands airs, concept ridicule, 284 minutes d’horreur de dessins animés savamment construits : c’est la distraction parfaite pour l’arrivée imminente d’un hiver froid et misérable. Merci, mauvais Père Noël !

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).