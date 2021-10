Critiques de CD – Lucifer Iv Lucifer

(Médias du siècle)

1. Archange de la mort



2. Corbillards sauvages



3. Crucifix (Je brûle pour toi)



4. Apportez-moi sa tête



5. Mausolée



6. Le bûcher funéraire



7. Le froid comme une pierre tombale



8. Louise



9. Cauchemar



10. Orion



11. Phobos

LUCIFER n’ont jamais hésité à porter fièrement leurs influences sur leurs manches. Le dernier disque du groupe européen — simplement intitulé « Lucifer IV » – voit le chanteur Johanna Sadonis, le batteur Nicke Andersson (LES HELLACOPTERES/ex-ENTERRÉ), et les guitaristes de retour Martin Nordland et Linus Björklund filtrant à nouveau ces inspirations d’une manière qui recouvre habilement une aura de tristesse sombre tout en réussissant à reproduire la chaleur contagieuse du passé. C’est ce mélange d’atmosphères qui empêche la mauvaise bière du groupe de n’être qu’une régurgitation. Le quatrième disque du groupe a une couche supplémentaire de crasse de garage rock à sa production, mais leurs prouesses d’écriture se combinent avec Sadonis‘s croons toujours envoûtants résultant en une autre dalle captivante de rockers lourds infusés de ténèbres.

L’album contient plusieurs classes de maître qui montrent la capacité du groupe à tordre les livres de chansons du passé juste assez pour rendre hommage tout en tissant une nouvelle tournure. Clin d’œil aux premières années SABBAT NOIR les riffs sont initialement « Corbillards sauvages », mais le groupe ajoute des touches supplémentaires de guitares fanfaronnes et de lignes de basse super douces alors que le morceau passe à une coda hypnotique de blues-rock mélodique et Sadonisdes harmonies vocales superposées. « Apportez-moi sa tête »Les sons de guitare et les tempos optimistes de ‘ pourraient correspondre à l’accroche d’un 1970’s EMBRASSER performances sur le « Spécial minuit » série télévisée, bien que le virage le plus sinistre des paroles garde la piste enveloppée dans l’obscurité. « Louise » évoque la puissante marche de VIOLET FONCÉ‘s incursion dans le boogie-rock et ponctue la chanson avec une généreuse portion de guitare rock sudiste.

Nordland et Björklundle travail de guitare de – chacun fait maintenant sa deuxième apparition sur disque avec « Lucifer IV » – se sent également plus confiant dans le son du groupe. Le duo s’avère être une race rare avec sa capacité à générer une sensation de chaleur réconfortante à chaque pic et coda, même pendant les moments de déchiquetage hurlant. Les solos qui peuvent sembler choquants et déplacés entre de petites mains finissent par s’ajouter à « Archange de la mort »la sensation de garage-doom de ‘s et complétant « Mausolée »le travail diaboliquement menaçant pour orgue/clavier. La maîtrise du duo dans un travail de guitare agréable offre également une toile de fond particulièrement satisfaisante pour Sadonisle beau comedown croons sur la clôture de l’album » Phobos « . Tout le temps Andersson et BjörklundLes forces de production combinées de ‘s ont pour résultat une sensation organique « live » qui améliore les procédures de l’ensemble de l’album dans son ensemble sans maîtriser et noyer la chimie innée du groupe dans des couches de son boueux.

La façon dont LUCIFERLa programmation de a évolué depuis ses débuts en 2015 et a aidé à réaliser le potentiel promis de leur premier album. Le rocher palpitant mis en avant « Lucifer IV », combiné à ce qui semble être une stabilité plus permanente du personnel de la bande, est un document rassurant sur ce qui, espérons-le, continuera à venir du groupe à l’avenir.

