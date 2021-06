Critiques de CD – L’univers fractal de l’horizon infranchissable

(Lame en métal)

01. Autopoïèse



02. Une attente d’horlogerie



03. Scènes sphériques interférentes



04. Mascarade symétrique



05. Chutes de la Terre



06. Perce-neige flétris



07. Voiles noires de la mélancolie



08. Une arche cosmologique



09. Épitaphe



10. Machinistes impies



11. Flashs de potentialités (Unplugged)

De plus en plus l’un des groupes les plus excitants à opérer sous la bannière du death metal progressif, UNIVERS FRACTAL un son plus libéré de manière créative que jamais sur leur troisième long métrage. Toujours brutal et chaotique par intermittence, mais beaucoup plus concentré sur des mélodies planantes et éthérées et des arrangements habilement tissés, le quatuor français a vraiment atteint son rythme ici. “Une attente d’horlogerie” est un grand exemple de la souche de cliquetis technique encore en mutation du groupe: en partie tourbillonnant, prog metal balayé par le vent, en partie écrasant, riff-maze mortel, il offre un hybride superficiellement familier, mais UNIVERS FRACTALles côtelettes d’écriture de chansons de élèvent tout à un niveau plus nourrissant. Ouvreur “Autopoïèse” établit magnifiquement cette approche plus mélodique et sonore, mais c’est “Scènes sphériques interférentes”, avec ses échos alléchants de KATATONIE et CYNIQUE, qui conclut l’affaire et donne le ton d’un album où précision impitoyable et émotion brute cohabitent et évoluent en harmonie.

Plusieurs pas en avant par rapport à 2019 “Rhizomes de folie”, “L’horizon infranchissable” s’efforce de réinventer le mélange de métal technique relativement simple de ses créateurs comme quelque chose de plus vaste et polyvalent. Des chansons comme “Mascarade symétrique” et “Perce-neige flétris” suggère que UNIVERS FRACTAL sont maintenant un groupe de prog avec des tendances death metal, plutôt que l’inverse. C’est un changement subtil, mais c’est celui qui leur convient parfaitement.

Les moments les plus surprenants arrivent lorsque les Français emploient tout leur arsenal de dynamiques et d’idées diverses. “Une arche cosmologique” est une classe de maître dans la mélodie obsédante et le fanfaron polyrythmique, avec un travail de plomb juste et étrangement émouvant et de nombreux rebondissements percutants pour garder vos oreilles coincées. Mieux encore, la fermeture “Machinistes impies” prend huit minutes somptueuses pour lancer son sort multiforme. Des vagues de mélancolie aux yeux rosés déferlent sur un irrésistible remaniement syncopé avant que l’enfer ne se déchaîne et UNIVERS FRACTAL plongez dans des extrêmes de brutalité et de tranquillité pour la descente régulière de la chanson. Une interprétation acoustique de clôture “Flashs de potentialités” est une belle touche, aussi. Originaire de “Rhizomes de folie”, la chanson était un indicateur précoce que le groupe était plongé dans des activités plus astucieuses que ne le suggéraient leurs premiers enregistrements. “L’horizon infranchissable” coche clairement tout un tas de cases pour les fans de LE SANS VISAGE, OBSCURE et GOROD mais mijoter sous la surface de ces mini-labyrinthes qui font vibrer les globes oculaires est quelque chose de plus profond, de plus sombre et d’éminemment plus durable. Leur prochain album promet d’être un monstre.

