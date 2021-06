Critiques de CD – Mammoth Mammoth Wvh

(EX1)

01. M. Ed



02. Horriblement juste



03. Épiphanie



04. Ne reculez pas



05. Résoudre



06. Vous serez le seul



07. Mammouth



08. Cercles



09. La grande image



10. Réfléchissez



11. Vous êtes à blâmer



12. Sentez-vous



13. Pierre



14. Distance (piste bonus)

Lorsque vous êtes le fils du plus grand guitariste de heavy metal de tous les temps, poursuivre une carrière dans la musique se fera toujours sous une pression inimaginable. Personne ne pouvait critiquer Wolfgang Van Halen pour avoir mis tant d’années à se sentir enfin capable de libérer sa créativité singulière, et tous les doutes résiduels disparaîtront rapidement lorsque les gens entendront réellement cette chose. “Mammouth” n’est ni asservi à l’illustre héritage de son créateur, ni coupable de la timidité qui aurait pu facilement le retenir. Au lieu, WolfgangLa première déclaration musicale à part entière de ‘s est une joie du début à la fin et crée une interprétation tout à fait individuelle du rock lourd/alternatif moderne dans le processus. Bien sûr, le décès prématuré de son papa légendaire a prêté le premier Mammouth WVH album beaucoup de punch émotionnel supplémentaire, mais “Mammouth” vibre de sincérité et de chaleur en tout cas : ce sont des chansons au grand cœur, jouées avec puissance.

Auteur-compositeur discret et multi-instrumentiste attachant et non flashy, Wolfgang Van Halen joué de tous les instruments et écrit toutes les chansons. En conséquence, tout bascule vraiment ; sa batterie fabuleusement belliqueuse est une révélation particulièrement palpitante. Pendant ce temps, avec une gamme subtilement diversifiée de styles qui englobe tout, de haussier, simple, COMBATTANTS DE FOO-style hard rock à brumeux, psychédélique Americana avec adorable TOM PETTY vibrations, “Mammouth” est tranquillement aventureux et merveilleusement dynamique.

Cela commence par l’absurde accrocheur « Monsieur Ed », dans lequel Wolfgang délivre une voix puissante sur du rock radio irrésistiblement graveleux, donnant un ton brillant et tonitruant à tout ce qui suit. Bien que toujours mélodique à sa base, “Très bien” présente un bord plus noueux à la Mammouth WVH des riffs sonores, saccadés et boueux qui se battent avec un autre refrain suprêmement mémorable; “Épiphanie” est une explosion de roche d’arène, battante dans le ciel ; “Ne recule pas” est un stoner rock à couper le souffle, avec une voix particulièrement puissante de l’homme lui-même, et des riffs qui tordent joyeusement le SABBATplan -ian.

Il y a aussi des moments plus doux, tous soutenus par la plus solide des sections rythmiques. “Résoudre” est un étalement bleuté aux membres lâches ; “Cercles” est une dérive brûlée par le soleil à travers une plaine désertique chatoyante, avec un crescendo final follement dramatique; “Réfléchir” est une pop puissante et étrangement intemporelle avec un léger éclat AOR ; plus proche épique “Pierre” est pessimiste mais onirique, passant d’un fluage tendu et fantomatique à des vagues déferlantes de pompe survoltée, s’arrêtant pour quelques riffs de doom anguleux en cours de route. Ailleurs, ceux qui ont soif de hard rock fou seront bien servis, en particulier par le pointu et morveux “Tu seras le seul” et le blues metal qui se pavane “C’est ta faute”.

Tout au long de tout cela, une forte impression est donnée d’un musicien avec une idée très claire de ce qu’il veut faire et toutes les compétences nécessaires pour concrétiser cette vision. “Mammouth” n’existe dans l’ombre de personne. C’est un début audacieux et éminemment adorable, plein de bonnes chansons et de performances électrisantes. Un morceau de l’ancien bloc, donc, mais c’est le début d’un nouvel héritage.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).