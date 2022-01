Critiques de CD – Maule Maule

(Les portes de l’enfer)

1. Mauvais œil



2. Rituel



3. Invocateur



4. Maulé



5. Sonja rouge



6. Femme à l’épée



7. Le temps des pères



8. La marche des morts



9. Nous roulons

Une nouvelle année a commencé et, comme sur des roulettes, un flot de groupes rendant hommage au son NWOBHM d’antan a émergé. Quelques-uns de ces groupes peuvent sortir du reste du peloton comme HANTER et DÉMON DE NUIT ont ces dernières années. Cependant, des dizaines d’autres généreront des disques évoquant le chaud et le flou des briques du heavy metal, mais leur disque ne sera pas atteint après une première écoute. celui de Vancouver MAULE est le dernier groupe à jeter son chapeau dans la piscine du métal traditionnel. Le groupe n’est pas encore tout à fait prêt pour le statut d’évasion, mais il y a beaucoup de pièces de puzzle dans leurs débuts éponymes indiquant plus à venir que le simple culte des idoles.

« Mauvais œil »Les premiers instants de ‘s montrent clairement que les caractéristiques des sons métal à l’ancienne vont être abondantes tout au long du disque. Riffs galopants, lignes de basse chaleureuses de l’homonyme du groupe Johnny Maule, et des refrains anthémiques conçus pour un maximum de pompage de poing de spectacle en direct abondent dès les premiers instants de la chanson. Jakob WeelLa performance vocale de maintient un grondement cohérent qui correspond à l’énergie des riffs de guitare rythmique qu’il pose en dessous. Il s’adapte juste assez aux caprices de chaque morceau pour éviter de devenir un monotone qui oscille de l’excitation à l’ennui. Des pistes telles que « Rituel » et « Maule » avoir un rythme de rasoir de niveau de thrash à leur structure, et WeelLa performance vocale de correspond à cette urgence et à cette escalade en conséquence.

Une autre astuce favorable qui MAULE tire est l’appariement sans couture de Daniel Gottardo‘s déchiquetant des solos de guitare avec Weelles riffs rythmiques. MAULE sois sûr que Gottardoles solos de se démarquent sur des morceaux tels que « Invocateur » et « Sonja rouge », tout en restant au service de la chanson elle-même. Il y a plein de moments fulgurants qui te font penser que Gottardo ne se rend pas compte que la partie de « Super broyeur » a été coulé il y a plus de trente ans par les producteurs de « Teenage Mutant Ninja Turtles II: Secret of the Ooze », mais sous ce grésillement, WeelLes riffs rythmiques de ne se perdent pas dans le shuffle et restent contusionnés et proéminents tout au long. Gottardo a récemment été remplacé dans la formation du groupe par Justin Walker, et si Marcheur peut correspondre Gottardol’intensité et la compétence de s avançant, il fera fondre de nombreux visages lors de performances live.

Le seul écueil qui MAULE tombe ici est un désir d’inspirer le coup de fouet cervical. Les six premières pistes sont toutes des courses rapides qui s’estompent à la fin des deux tiers initiaux du disque. Le groupe ralentit finalement et s’installe dans une marche menaçante sur « Temps paternel » s’avérant plus que capable de servir un beatdown à mi-tempo digne à ce sujet et « La marche des morts ». Leur premier album éponyme montre un potentiel de percée si, lors des prochaines versions, ils peuvent mieux jongler avec une vitesse furieuse avec ce sentiment de terreur menaçante.

