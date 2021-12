Critiques de CD – Mercury X emprisonné

(Frontières)

01. Jusqu’au lever du jour



02. La lumière dans tes yeux



03. Solitaire



04. Emprisonné



05. Le son de rien

Si l’on met de côté le débat séculaire sur la différence entre « progressif » et « prog » pour un instant, il est toujours excitant d’entendre quelqu’un clouer joyeusement un son classique. Tonnerre lourd mais techniquement habile à un niveau qui semble légèrement injuste, MERCURE X vont sans aucun doute exciter un grand nombre de THÉÂTRE DU RÊVE et SYMPHONIE X fans avec leur nouvel album. « Détenu » est une œuvre déchaînée et exubérante, et qui sert tous les aspects souhaitables des sons de marque de ces groupes susmentionnés. Frontman et guitariste Martin Björklund a une voix puissante, pleine de Russell Allen-comme du grain mais capable de passer en toute transparence au pathos aux yeux brumeux, et, comme vous pouvez vous y attendre, ses collègues sont tous des techniciens absurdement doués. Dès les premières secondes de « Jusqu’au lever du jour » à partir de maintenant, le troisième album du groupe est irréprochable sur le plan technique, ni au niveau de sa production, qui est aussi costaud et précis qu’il mérite de l’être. Rien que pour tout ce qui précède, MERCURE X sont dignes de votre attention. « Détenu » sonne massif et impitoyablement contemporain. Pendant ce temps, ces gars peuvent vraiment jouer.

Au-delà de la livraison des produits métalliques prog attendus, MERCURE X forgent également leur propre chemin singulier. Grattez la surface et « Détenu » a des profondeurs inattendues et une identité effrayante et singulière, alors que les Suédois subvertissent doucement cette chère formule de métal progressif à l’ancienne. Les deux « La lumière dans tes yeux » et « Seul » sont fortement mélodiques mais pleins de curieux changements de tons et d’astuces atmosphériques, avec Björklundde la voix un point focal sans cesse irrésistible au centre de la tempête. Ce sont des chansons vraiment mémorables et bien conçues, également avec des harmonies vocales intelligentes et des bandes d’ambiance intermédiaire qui conspirent toutes pour générer une sensation d’un autre monde.

S’il y a ici des échos d’une conception plus moderne du métal progressif, alors c’est sûrement délibéré : les frontières entre la vieille école et les penseurs libérés d’aujourd’hui sont habilement brouillées tout au long des 40 minutes immersives de cet album, et particulièrement pendant la chanson titre. D’une durée ambitieuse de 20 minutes, il commence à la manière du métal progressif classique, mais les rebondissements, les virages et les détours qui MERCURE X prendre par la suite sont tout sauf superficiels. Au lieu, « Détenu » est un voyage excentrique et tumultueux qui surfe sur de multiples sommets et vallées, porté par la puissance de tout, du groove metal retentissant au post-rock chatoyant. En fait, c’est une chanson tellement extraordinaire que l’album se rapproche « Le son de rien » semble un peu ordinaire en comparaison. Ce n’est pas ordinaire, bien sûr, et MERCURE X opèrent manifestement sur un plan de métal hautement progressif tout au long de cet enregistrement. Mais cette pièce maîtresse épique et ostensiblement proggy suggère que ce groupe est capable d’exploiter encore plus de galanterie de genre. Pour l’instant, « Détenu » est plus que suffisant.

