Critiques de CD – Ministère de l’hygiène morale

01. Niveau d’alerte



02. Bon ennui



03. Le sabotage, c’est le sexe



04. Désinformation



05. Chercher et détruire



06. Croyez-moi



07. Système cassé



08. Nous résisterons



09. Le nombre de morts



10. Chanson TV n ° 6 (mixage juste au coin)

Il n’y a rien de tel qu’un tsunami de stupide pour obtenir Al Jourgensen motivées. MINISTÈRE ont été une force intermittente pour le bien subversif depuis 40 ans maintenant, et personne de sensé ne contesterait que la vision tout à fait unique du grand homme a conduit à certains des disques les plus absurdement divertissants de l’histoire de la musique heavy. En vérité, cependant, tout ce que le groupe a sorti ces derniers temps n’a pas atteint les sommets démentiels de “Psaume 69”, avec plus tard, post-hiatus fonctionne comme “Rechute” et “De la bière à l’éternité” semblant plutôt trop stéréotypé pour détruire les cibles souhaitées comme prévu. Heureusement, 2018 “AmeriKKKant” était un grand pas dans la bonne direction, en partie parce que le monde était dans un état suffisamment épouvantable pour que MINISTÈRELe mélange légendaire de métal industriel fracassant et de slogans sardoniques a repris tout son sens. Trois ans plus tard et les niveaux d’anxiété mondiaux sont hors de l’échelle, et donc quelques rires géants du ventre et une merde de riffs tueurs sont exactement ce que le médecin lysergique a ordonné. “Hygiène morale” livre les biens attendus avec plus de conviction et de clarté que sur n’importe quel autre MINISTÈRE enregistrer ce siècle.

Avec l’ancien gars qui continue de fournir du matériel de création orale sans fin et au-delà de la parodie pour Jourgensen échantillonner et réutiliser, “Hygiène morale” finit par faire à peu près le même point que son fougueux prédécesseur. Mais ce sont des chansons uniformément plus fortes que celles sur “AmeriKKKant”, et la colère derrière eux se sent un peu plus pointue et concentrée. À juste titre, Gelée Biafra apparaît pour laisser tomber des balles de vérité hargneuses pendant “Le sabotage, c’est le sexe” et l’ancien SAINDOUX l’équipe est soudainement de nouveau ensemble (nouveau SAINDOUX le matériel serait imminent, d’ailleurs) et faire reculer les années amères comme seules deux épines de toute une vie peuvent l’être du côté du courant dominant. De même, une couverture tonitruante et arrogante de IGGY ET LES STOOGES‘ “Rechercher et détruire” (avec BILLY IDOLE ancien élève Billy Morrison à la guitare) est l’une de ces rares occasions où la phrase “ils l’ont fait sien !” semble vraiment approprié. Ailleurs, ouverture épique “Niveau d’alerte” est l’une des choses les plus lourdes et les plus étranges Jourgensen s’est déjà engagé à enregistrer; “Bon ennui” est un classique MINISTÈRE dent hochet et un manifeste de poche pour toute la philosophie du groupe; “Crois-moi” est un rock d’arène robot-punk avec une mauvaise attitude et une érection pour “Éliminateur”-ère ZZ TOP. Et juste pour s’assurer que personne n’est à l’aise, une accolade de fermeture de “Le nombre de morts” (tous dub squelchy, rythmes hip-hop cassants et panique COVID) et “Chanson télé n°6” (absolu, tous les paris sont annulés, chahut électro-métal) laissera la plupart des têtes tourner violemment. Alléluia.

