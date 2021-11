Critiques de CD – Moonflowers Swallow The Sun

(Médias du siècle)

01. Les fleurs de lune fleurissent dans la misère



02. Ennemi



03. Tissé dans le chagrin



04. Gardez votre cœur à l’abri de moi



05. Le deuil de tous les reliques



06. Le vide



07. Le combat de votre vie



08. Cette maison n’a pas de nom

Décrit par le cerveau créatif du groupe Juha Raivio comme « le miroir d’une profonde déception de soi », « fleurs de lune » est un album plein de tristesse et de désarroi. Cela ne surprendra pas énormément les fans de AVALER LE SOLEIL, car le groupe finlandais s’est depuis longtemps imposé comme les meilleurs représentants de la lourdeur déconcertante, avec un catalogue plein de chansons apparemment conçues pour déchirer les cœurs et les piétiner au ralenti majestueux. Celui-ci est cependant différent. Ça fait plus mal. Créé pendant le confinement, « fleurs de lune » prend RaivioL’approche introspective de l’auteur-compositeur à de nouveaux niveaux de vulnérabilité atroce, et parfois la nature très réelle de l’inquiétude de l’auteur-compositeur est vraiment difficile à écouter. Mais pour toute sa crudité déchirante, AVALER LE SOLEILLe huitième album complet de est aussi l’un de leurs plus beaux.

La chanson titre d’ouverture est merveilleusement élégante et mélodique, et bien qu’il n’y ait rien de nostalgique ou d’un autre monde dans son atmosphère, la puissance majestueuse de la performance des Finlandais crée son propre élan émouvant. Célibataire récent « Ennemi » est un joyau morbide, avec un refrain mortellement efficace que vous voudrez peut-être éviter si vous passez une mauvaise journée, mais avec une grande légèreté d’ensemble au toucher, en particulier pendant sa section médiane plus gothique. le leader Mikko Kotamaki n’a jamais semblé plus perdu dans l’instant, et il reste un porte-parole superbement qualifié pour Raivioles pensées les plus intimes. Ses transitions sans effort de la mélodie fantomatique au rugissement barbare sont plus efficaces que jamais sur des épopées tentaculaires comme « Tissé dans le chagrin » et le changement de forme accidenté de « Gardez votre cœur à l’abri de moi ». Il a aussi découvert le fleuret parfait : sur le jeu d’ombres dynamique de « Le deuil de la Toussaint », OCÉANS DE SOMBRE‘s Cammie Gilbert crée son propre espace serein au milieu de la mêlée privée, pour offrir un camée vraiment fascinant, comme si elle avait toujours été là.

Les trois dernières chansons sont parmi les meilleures AVALER LE SOLEIL se sont engagés à enregistrer, et pourtant le poids doucement oppressant de Juha Raiviola morosité persiste. Le résultat est à la fois dévastateur et irrésistible. « Le vide » est une chose magnifiquement glaciale, avec une ambiance rock gothique et rêveuse et plusieurs crescendos viscérales et surchargées; « Le combat de ta vie » le groupe est-il le plus ardemment progressif, alors que la rêverie acoustique cède la place au colosse meurtrier du doom metal et vice-versa ; « Cette maison n’a pas de nom » éclate avec une intensité de black metal bouillonnant, délivrant un dernier coup de pied dans les reins avant que tout espoir ne soit abandonné et que l’autopsie sur ce royaume mortel ne commence. Encore une fois, c’est une musique fantastique, évocatrice et richement conçue, mais son cœur brisé et meurtri raconte une histoire avec laquelle tout le monde ne voudra pas passer trop de temps. Mais si vous êtes resté avec AVALER LE SOLEIL jusqu’à ce point, vous pouvez vous considérer comme prévenus et peut-être même prévenus. Ne soyez pas surpris si « fleurs de lune » en fait, vous casse putain.

