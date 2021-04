Critiques de CD – Motörhead Motörhead

(Doublure argentée)

01. Je sais mourir



02. Cas de dommages



03. Restez propre



04. Métropole



05. Sur le dessus



06. Docteur Rock



07. Théorie des cordes



08. La poursuite vaut mieux que la capture



09. Rock It



10. Vous feriez mieux de courir



11. Celui qui chante le blues



12. Se rendre au Brésil



13. Tué par la mort



14. As de pique



15. Exagération

“Qui gagnerait dans un match de lutte, Lemmy ou Dieu, ” Brendan FraserLe personnage de Chazz demande dans la comédie rock ‘n’ roll de 1994 “Airheads”. En réponse à la mauvaise réponse, Steve BuscemiLe personnage de Rex a fait la correction avec autorité. “Question piège: Lemmy est Dieu. “Bien qu’il soit décédé, Ian “Lemmy” Kilmister, leader des légendes du hard rock MOTÖRHEAD, est un dieu du heavy metal et un nom familier. Son image, ornée de poils faciaux en forme de guidon et de grains de beauté proéminents, est ancrée dans le tissu de la culture pop occidentale. Mais ce n’était pas un one-man show pour le bassiste. Lemmy a été rejoint par plusieurs musiciens extrêmement talentueux, y compris le guitariste Phil Campbell et batteur Mikkey Dee pour l’essentiel de MOTÖRHEADl’existence de. Le trio de pouvoir a décimé Berlin, en Allemagne, le 5 décembre 2012, et Musique de Silver Lining célèbre la performance avec “Plus fort que le bruit … Vivez à Berlin”la libération.

Cette nuit-là, pendant MOTÖRHEAD‘s Kings of The Road Tour, douze mille maniaques sont descendus sur le Velodrom de Berlin et ont eu droit à un enfer de spectacle. Herwig Meyszner – qui a produit des films de concert pour des artistes notables comme SAXON, EXODE et KREATOR – a utilisé un tournage multi-caméras pour capturer le concert pour la partie DVD. Mais en se basant uniquement sur l’audio, il y a quelque chose dans le live MOTÖRHEAD des enregistrements qui donnent aux auditeurs l’impression d’être dans la foule. Les nombreuses années d’expérience de l’acte ont prêté à une performance robuste et confiante. MOTÖRHEADLa passion de ce dernier était tout simplement indéniable, clairement affichée ici.

La foule rugissante et de brèves plaisanteries ont déclenché le spectacle, menant à une interprétation rock et bruyante de “Je sais mourir”. Plus profondément dans le décor, “La poursuite vaut mieux que la capture” suinte avec beaucoup plus de swagger et de sleaze par rapport à “As de pique”version enregistrée classique de 1980. Et le spectacle se termine aussi fort que l’on pourrait espérer avec des performances graveleuses de “Tué par la mort”, “As de pique” et “Overkill”. L’acte légendaire ne s’arrête pas pendant ce set.

Compte tenu de la difficulté Lemmy vécu, il est surprenant qu’il ait atteint l’âge de 70 ans. Mais à son décès fin 2015, le groupe a bien sûr atteint sa fin. “Plus fort que le bruit… Vivez à Berlin “ n’est pas forcément indispensable MOTÖRHEAD libération, mais cela dit, ce n’est pas seulement pour les completistes. “Plus fort que le bruit … Vivez à Berlin” est un album live solide qui capture MOTÖRHEADl ‘énergie et l’ esprit primaires de.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).