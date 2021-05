Critiques de CD – Nazaréen empalé de serpent à huit têtes

(Osmose)

01. Chèvre de Mendes



02. Serpent à huit têtes



03. Choc et crainte



04. Les non-conformistes



05. Ordre octogonal



06. Métastase et évolution de la menace



07. Débauche et décadence



08. Cesspool humain



09. Apocalypse Pervertor



10. Retour triomphant de l’Antéchrist



11. Nécromancie impie



12. Mutilation de la putain nazaréenne



13. Pendule de Foucault

NAZARÈNE IMPALÉ n’est pas un nom commun dans la sphère de la musique heavy metal traditionnelle, pas de loin. Mais cela dit, ils sont bien plus qu’une note de bas de page de virtuose de la guitare Alexi Laihol ‘histoire de. (ENFANTS DE CORPSLe chanteur récemment décédé a brandi la hache à six cordes pour NAZARÈNE IMPALÉ entre 1998 et 2000, culminant avec l’excellent album «Nihil».) Anecdotes mises à part, la figure clé du légendaire groupe de black metal est le leader Mika Luttinen. Depuis 1990, l’anti-héros charismatique des métaux lourds dirige le navire en agitant fièrement le drapeau de la haine. NAZARÈNE IMPALÉ est l’un des groupes de black metal les plus importants, et l’unité est de retour avec son 13e album complet “Serpent à huit têtes”. C’est un banger en métal noir de 13 pistes regorgeant de battements frénétiques et de riffs diaboliques et de trémolo qui fournissent une toile de fond déterrée pour Mikahurle et hurle maniaque.

La folie des incendies d’églises, des meurtres et des suicides du black metal norvégien est un chapitre populaire de la tradition du heavy metal, et NAZARÈNE IMPALÉLes terrains de jeu finlandais étaient et sont juste un saut, sautez et sautez loin. Certes, les activités de la scène black metal norvégienne étaient néfastes, mais là et ailleurs, les gens ont tendance à embellir les histoires. En un mot, il y a une abondance de tryhards malhonnêtes. Les messieurs de NAZARÈNE IMPALÉ étaient antagonistes envers les Norvégiens à leurs débuts, suggérant qu’ils étaient intrépides et n’avaient pas peur de suivre leur propre chemin, ce qui est évident avec leur troisième version à thème nationaliste: «Suomi Finland Perkele» (1994). Plus important encore, NAZARÈNE IMPALÉ a forgé sa propre voie musicalement dès le départ, et ils sont allés à contre-courant en 1996 avec le hardcore alimenté par le punk “Culte du latex” album. Cette qualité punk sournoise et chaotique est restée depuis, douloureusement claire sur le matraquage à mi-rythme de “Serpent à huit têtes”de “Ordre octogonal” et “Cesspool humain”.

Le nouvel effort approfondit également NAZARÈNE IMPALÉdes racines de black metal éprouvées sur “Métastiser et changer la menace”, une chanson qui reflète également les tendances grindcore du groupe et son inclination vers l’énergie maléfique qui se tient au coude à coude avec «Panzer Division Marduk»-ère MARDUK. “Débauche et décadence” comble le fossé entre NAZARÈNE IMPALÉSes passions pour le black metal, le hardcore punk et le grindcore, ainsi que le heavy metal mélodique classique. Le communiqué entier est un assaut blitzkrieg de proportions nucléaires, avec “Retour triomphant de l’Antéchrist” debout au-dessus des autres en raison de sa nature anthémique et de son approche décalée et rythmée. La chanson la plus atypique est la finale, “Pendule de Foucault”, un numéro qui s’ouvre sur un chant funeste qui est parfois mélodique.

Cela fait sept ans que NAZARÈNE IMPALÉDernier effort de: “Mort vigoureuse et libératrice”. Le groupe qui est obsédé par la guerre nucléaire, les chèvres et la perversion est de retour en grand avec “Serpent à huit têtes”. L’album sera-t-il vénéré autant que celui de 1992? «Tol Cormpt Norz Norz Norz…» ou 1993 «Ugra-Karma»? Probablement pas. Mais “Serpent à huit têtes” C’est exactement ce dont les fans de longue date ont envie: un album au rythme rapide et déchaîné, plein d’attitude.

