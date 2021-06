Critiques de CD – Ne Plus Ultra Terra Odium

(Frontières)

01. Ramper



02. La route non prise



03. Hiver



04. Le poumon de l’ombre



05. L’épine



06. Ce n’était pas la mort



07. Le matin nuageux

Si c’est un pedigree metal progressif que vous exigez, alors TERRE ODIQUE avoir beaucoup. Dirigé par deux anciens membres de légendaires techniciens norvégiens ARCHITECTE SPIRALE – chanteur/guitariste Øyvind Hægeland et batteur Asgeir Mickelson (VOILE DES SECRETS)/ex-BORKNAGAR — cette nouvelle entité porte peut-être un nom différent, mais il est clair que l’esprit de l’ancien groupe des musiciens vit ici. Complété par le guitariste Bollie Fredriksen (MANITOU), orchestrateur et claviériste Jon Phipps et (juste au cas où toute l’entreprise n’était pas déjà assez excitante) icône du métal Steve Di Giorgio à la basse fretless, TERRE ODIQUE devraient faire saliver les aficionados du prog metal avant même d’avoir entendu une note.

Quand les notes arrivent – et oui, il y a beaucoup de notes – TERRE ODIQUE se révèlent être une bête plus profonde et plus sombre que ARCHITECTE SPIRALE, avec un son qui privilégie l’atmosphère et le drame au showboating perpétuel, et des chansons qui se déroulent comme des sagas hurlantes et pangénérationnelles ; riche en détails fiévreux, mais aussi orné d’innombrables mélodies succinctes et mémorables. Si vous avez déjà été émerveillé par le génie de DÉCÈS, CYNIQUE, VOIVOD, TOUR DE GUET ou alors VALSE PSYCHOTIQUE, “Ne Plus Ultra” est fièrement dans cette tradition excentrique et en quête, avec plusieurs tonnes supplémentaires de muscle sonique, de somptuosité symphonique et de majesté épique du doom pour faire bonne mesure.

Et de quelles chansons il s’agit : “Rampant” est une classe de maître dans une pompe chargée de doom et de thrash avec une quantité ridicule de riffs époustouflants répartis sur ses sept minutes hypnotiques. “La route non prise” est plus sombre, plus lourd, mortel dans la livraison mais toujours merveilleusement orné, avec des voix de gang épiques et HægelandLe gémissement impérieux de s’envole à travers une vague en mutation lente de grooves vacillants et de houle orchestrale. Noir de jais, glacial et obsédant, “L’hiver” prend TERRE ODIQUE dans des eaux plus ouvertement favorables au prog, avant de virer sur une tangente technologique vertigineuse, dans laquelle Di Giorgio, en particulier, fait des trucs absolument insensés qui donneront envie à la plupart des bassistes de claquer des doigts. Tous les deux “Le Poumon de l’Ombre” et finale mouvementée “Le matin nuageux” offrent des tsunamis déformés mais nourrissants de riffs scabres et des vagues de mélodrame stéroïdien, tout en étant certifié courbe “Ce n’était pas la mort” dépouille la rafale globale du groupe en un miroitement spectral élégant, semi-acoustique, avec une voix dévastatrice et étonnamment vulnérable de Hægeland.

Les fans de métal progressif iront directement à TERRE ODIQUEla première épopée grandiose, bien sûr. “L’épine” dure 12 minutes et satisfait à plusieurs niveaux, de ses niveaux de lourdeur belliqueux aux touches obsédantes qui suintent des fissures minces dans le barrage de guitares. Imprégné de l’exaltation horrifiée de BOUGIE et ROI DIAMANTLa théâtralité macabre de , mais exécutée avec la maîtrise sans effort des virtuoses progressifs, c’est à la fois une chanson de heavy metal phénoménale et une construction complexe et perverse d’une grande ingéniosité.

Plus de deux décennies après “L’univers d’un sceptique”, ces vétérans astucieux ont encore une fois augmenté la mise. Une âme audacieuse pourrait même suggérer que TERRE ODIQUE ont livré un classique du premier coup. Il n’y a vraiment, vraiment pas beaucoup mieux que ça.

