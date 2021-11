Critiques de CD – New Man, New Songs, Same Shit, Vol.2 Me And That Man

(Napalm)

01. Black Hearse Cadillac (feat. Hank von Hell et Anders Odden)



02. Sous le charme (feat. Mary Goore)



03. All Hope Has Gone (feat. Blaze Bayley, Gary Holt, Jeff Mantas Dunn)



04. Witches Don’t Fall in Love (feat. Kristoffer Rygg)



05. Losing My Blues (feat. Olve Abbath Eikemo, Frank The Baptist, Chris Holmes)



06. Coldest Day in Hell (feat. Ralf Gyllenhammar & Douglas Blair)



07. Année du Serpent (feat. David Vincent)



08. Blues & Cocaine (feat. Michale Graves)



09. Échos aux halogénures d’argent (feat. Randy Blythe)



10. Au revoir (feat. Alissa White-Gluz, Devin Townsend)



11. L’ange de la lumière (feat. Myrkur)



12. Got Your Tongue (feat. Chris Georgiadis)

Un projet latéral avec des jambes, MOI ET CET HOMME a clairement été une aubaine (une aubaine ?) Nergal: un bourreau de travail évident qui ne reste assis que suffisamment longtemps pour préparer un autre assaut artistique contre le statu quo. Les MONSTRE L’esprit agité du cerveau devait être en danger de devenir fou au cours des deux dernières années, mais il y avait toujours la reconstitution de sa troisième incursion dans le folk sombre, l’Americana tordu et l’occultisme semi-acoustique pour le garder occupé. Une autre dose généreuse de dépouillé Nergal menace, avec un appel nominal franchement hallucinant de sommités underground et d’icônes métalliques, « New Man, New Songs, Same Shit, Vol.2 » tient sa promesse titulaire. Il améliore également considérablement son prédécesseur agréablement défectueux, « New Man, New Songs, Same Shit, Vol.1 »; qui a eu beaucoup de bons moments, mais nettement moins dur que celui de 2017 « Chants d’amour et de mort » début.

L’obscurité descend immédiatement cette fois-ci. « Corbillard Cadillac Noir » est un mantra de feu de camp noir dirigé par Hank Von Hell et mettant en vedette la guitare blues déformée de CADAVRE‘s Anders Oden; c’est sinistrement atmosphérique et tranquillement magique. « Sous le sort » est un enfer pour le cuir « Cuir brut »-de-l’Enfer, avec Marie Goore (alias FANTÔME‘s Tobias Forge) délivrant une voix insouciante et mélodieuse d’autant plus sinistre qu’elle est retenue. Encore plus surprenant est « Tout espoir est parti », dans laquelle trois légendes de métaux lourds (Blaze Bayley, EXODE‘s Gary Holt et réel Mantas) conspirent pour (a) faire Nergal très heureux, et (b) tordre un océan de mélodrame blues rougeoyant à partir des idées musicales les plus simples. C’est une performance de barnstorming de tous les participants, mais BayleyLa voix de est une véritable masterclass. De même, ULVER‘s Kristoffer Rygg sonne tout à fait à la maison au milieu des grattages des plaines brûlées et des nuances acidulées de « Les sorcières ne tombent pas amoureuses »: une mise en garde macabre aux dents acérées.

S’il y a un inconvénient à « New Man, New Songs, Same Shit, Vol.2 », c’est la présence discutable du « garçon fier » autoproclamé Michale Graves. La chanson qu’il chante, « Blues & Cocaïne », est vraiment génial et brillamment bancal, mais le spectre de ses opinions stupides se profile en arrière-plan, chuchotant vraisemblablement quelque chose d’idiot sur les vaccins ou le processus démocratique.

En fin de compte, c’est un album plein de petites révélations, alors que des personnages familiers se retrouvent dans un contexte nouveau et inspirant. Certaines des idées qui se concrétisent ici sont vraiment inspirées : qui n’a pas toujours voulu entendre Abbath chanter de la musique country foutue, comme il le fait ici dans le tapageur « Perdre mon blues », aux côtés de FRANK LE BAPTISTE‘s Frank Vollmann et une véritable légende du heavy metal Chris Holmes. Si vous pensez que vous pouvez entendre Nergal souriant en arrière-plan, vous avez probablement raison. Autre part, David Vincent et Nergal duo sur le mélancolique et bizarre « Année du serpent », avec les deux sonnant dans leur élément poussiéreux. Sur une astuce similaire, Randy Blythe chante la merde de bison « Échos aux halogénures d’argent », un piétinement de blues des marais noueux avec une mauvaise attitude. Le plus impressionnant de tous, ENNEMI JURÉ‘s Alissa White-Gluz se transforme en diva vaudou delta blues sur le dub-country somnambule de « Au revoir », éclipsant presque le fait que Devin Townsend joue également sur la piste. « Ange de lumière », avec Myrkur, fait flotter le drapeau d’un autre monde ; une valse fanfaronne du ciel nocturne, inondée de réverbération et presque FLOYD ROSE-comme dans sa grandeur.

Un autre festin exubérant de diableries avec un casting de stars, « Nouvelles chansons, même homme, même merde, Vol.2 » est à la fois le même et le meilleur à ce jour. On dirait aussi que c’était une énorme quantité de plaisir à faire. Même le diable a besoin de se détendre et de frapper une acoustique de temps en temps, après tout.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).