Critiques de CD – No Sign Of Life Unleashed

(Napalm)

01. Le roi a perdu sa couronne



02. Le berger a quitté le troupeau



03. Où pouvez-vous fuir



04. Vous êtes le guerrier



05. Aucun signe de vie



06. L’idéal le plus élevé



07. Guerriers Midgard pour la vie



08. Avez-vous lutté avec Dieu



09. Tyr brandit l’épée



10. C’est fini



11. Ici au bout du monde

Lorsque vous commencez quelque chose, vous avez parfaitement le droit de le terminer. LIBÉRÉ battaient les gens avec des histoires de tumulte viking et de dieux nordiques vengeurs bien avant la plupart, et même alors que les Suédois approchent de leur 33e anniversaire (un pour les fans de Jésus, peut-être ?), ils ne montrent aucun signe de perte de foi ni de feu. Le cinquième chapitre de frontman Johnny Hedlund‘s « Odalheim » saga, le 14e long métrage du groupe, ne perd pas de temps à la poursuite de nouvelles idées. Ce qu’il fait, et brillamment, c’est de consolider tout ce qui a été si passionnant LIBÉRÉLe retour au sommet de sa forme relativement récent. Comme pour leurs deux derniers albums, « L’aube des neuf » (2015) et « La chasse au Christ blanc » (2018), « Aucun signe de vie » semble puiser dans tous les aspects de trois décennies de travail enregistré, mélangeant les ingrédients en un tout rationalisé et global. Par conséquent, que vous soyez un fan inconditionnel d’albums comme « Où aucune vie n’habite » et « Ombres dans les profondeurs » gravé dans vos synapses, ou une conversion récente attirée par des enregistrements comme « Odalheim » (2012) ou « …Christ blanc », LIBÉRÉLe dernier hommage de à la ruée barbare de la bataille est aussi cohérent et singulier que tout ce qu’ils ont déjà sorti.

Les meilleures chansons sont d’excellents exemples de l’instinct heavy metal des Suédois. « Le roi a perdu sa couronne » est un ouvreur voyou et rampant proclamant le début d’une autre conflagration sanglante; « Le berger a quitté le troupeau » est plus sombre et dramatique, mais toujours livré tête baissée, MOTRHEAD-saluer la férocité. En revanche, « L’idéal le plus élevé » est un sprint tendu et mortel et un triomphe pour la simplicité et le dépit, avec l’aboiement enragé de Hedlund un danger clair et présent au premier plan sonore. Jamais peur d’être certifié métal comme de la merde, LIBÉRÉ pourrait probablement produire des chansons sans fin comme les chansons émouvantes et sans conneries « Guerriers Midgard pour la vie », mais grâce à une combinaison de HedlundAvec sa conviction inébranlable et sa pure exubérance à l’ancienne, il contourne les clichés et exerce un pouvoir rare. « Tyr brandit l’épée » est tout aussi exaltant, alors que la vitesse mortelle des balles au mur rencontre l’opulence classique du métal, et tout le monde en sort couvert de morceaux de crâne brisé.

Les dernières pièces du « Odalheim » la poussée narrative sont parmi les plus beaux moments de l’album. « C’est fini » est une déclaration macabre d’un destin imminent sur une spirale suffocante de riffs discordants et de crochets fantomatiques; tandis que « Ici au bout du monde » passe d’une fureur viscérale à un balayage théâtral impérieux et vice-versa ; un grognement Hedlund crachant des menaces avant une désintégration finale dans une cacophonie abstraite.

Si fiables qu’ils sont facilement pris pour acquis, LIBÉRÉ rendre tout cela facile, mais « Aucun signe de vie » est découpé de manière audible dans le sang, la sueur, les larmes et les os en poudre d’innombrables ennemis indignes. Des affaires barbares comme d’habitude, alors.

