Critiques de CD – Nucleosynthèse Epoch Of Chirality

(Indépendant)

01. L’aube de la chiralité



02. Undercity Rising



03. Caravane vers la montagne de minuit



04. Boréal



05. Pyramide Cyberdieu



06. Voyage inaugural



07. La flotte abyssale



08. Labyrinthe



09. Paradoxe

Selon Wikipédia, “une molécule ou un ion est appelé chiral s’il ne peut être superposé à son image miroir par aucune combinaison de rotations, de translations et de certains changements de conformation. Cette propriété géométrique est appelée chiralité.” C’est donc éclairci.

Ce sont des temps étranges, et des temps étranges appellent des disques de métal étranges. Vous n’avez pas besoin d’être capable de comprendre le concept de chiralité pour apprécier cela EPOQUE DE LA CHIRALITE sont apparus de nulle part, apparemment à part entière et armés de l’un des albums sur le thème de la science-fiction les plus follement agréables de mémoire récente. Une odyssée prog metal instrumentale globale à travers des tempêtes scintillantes de débris cosmiques et des vides noirs insondables, “La nucléosynthèse” est une pure évasion, et d’autant plus bienvenue en conséquence.

Le travail d’un individu extrêmement talentueux, “La nucléosynthèse” est un disque de métal technologique virtuose à ses racines de platine, et pourtant il évoque également le même sens du futurisme à l’ancienne qui a fait de la synthwave une partie intégrante de la toile de fond sonore de cette décennie. Alors même que des riffs géants et musclés jaillissent de toutes les directions, l’électronique palpitante au début de “Undercity Rising” sont présents tout au long de la chanson, sous-tendant sa progression menaçante et fastueuse avec le cliquetis des robots en marche. Ce joyeux mépris du conformisme imprègne tout l’album.

Le métal instrumental peut souvent être coupable d’exister uniquement pour faire plaisir aux autres musiciens, mais “La nucléosynthèse” contourne ce piège évident grâce à la profondeur de l’imagination. “Caravane à la Montagne de Minuit” est une symphonie explosive d’une planète lointaine boursouflée de soleil, mais riche d’une splendeur élégante et mystique du Moyen-Orient et ostensiblement, fièrement cinématographique. “Boréal” est encore plus étonnant : ses sept minutes suprêmement visuelles passant sans effort de Jean Charpentier-une menace esque à une grandiloquence majestueuse et mélo-death, avant de virer sur une tangente prog woozy, avec des synthés en spirale en abondance.

De manière significative, alors que toute cette folie multi-genre se déroule, EPOQUE DE LA CHIRALITE servir un flot incessant de crochets pointus et de mélodies luxuriantes, avec tout entièrement assimilé dans le flux global de l’album. De l’avalanche cyber-délique de “Cyberdieu de la Pyramide” à la pulsation voyou du disco-metal de se rapprocher “Paradoxe”, chaque chanson regorge d’idées intelligentes et d’une volonté tangible de voir le meilleur de ces idées jusqu’à leur conclusion la plus satisfaisante. Plus important encore, si vous aimez le heavy metal et la science-fiction, c’est essentiellement ce qui se passe dans votre tête lorsque vous dormez de toute façon, j’imagine. “La nucléosynthèse” Ce n’est peut-être pas exactement le son du futur, mais c’est aussi tumultueux, coloré et sans effort cool que nous l’espérions autrefois. Putain de merde.

