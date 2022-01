Critiques de CD – Oh ce que l’avenir nous réserve pour une autopsie

(Explosion nucléaire)

2. Pandore



3. Loin du paradis



4. Dans l’ombre



5. Deux tours



6. Un niveau plus élevé de haine



7. Dommages collatéraux



8. Sauvages



9. Guérison conditionnelle



10. L’homme que je n’étais pas

Le sixième intégralité de FIT POUR UNE AUTOPSIE voit le groupe à son niveau de musicalité et d’écriture de chansons le plus raffiné à ce jour, sans rien sacrifier de sa fureur. Chaque musicien interprète des parties complexes qui mettent en valeur son expertise impressionnante avec son instrument, tout en réussissant à travailler de manière cohérente ensemble au lieu de se faire concurrence. Will Putney (guitare) met en valeur ses talents de producteur enviables avec sa gestion magistrale des crescendos et des decrescendos. Comme leurs précédents disques, « Oh ce que l’avenir nous réserve » s’ancre dans le commentaire social sur l’inhumanité, la cupidité et la cruauté qui ont creusé la disparité entre les nantis et les démunis. Et sous toute la colère et l’agressivité se cache un profond sentiment de tragédie et de tristesse à propos de tout cela.

« Oh ce que l’avenir nous réserve » offre une merveilleuse gamme de rythmes et de techniques, à commencer par le piano doux et envoûtant à l’ouverture de la chanson titre. La tension presque cinématographique se construit avec l’ajout de percussions légères, avant d’exploser dans la lourdeur dominante attendue de FFAA. Chaque chanson par la suite poursuit le même travail habile de construction et de décomposition, d’accélération et de ralentissement. « Loin du paradis », « Deux tours », et « L’homme que je n’étais pas » commencer de même avec des segments plus lents et plus doux comportant des voix parlées et même mélodiques (Joseph Badolato a une belle voix chantée, soit dit en passant) avant de finalement éclater dans les guitares déchaînées et les voix gutturales pour lesquelles ils sont connus. Il est difficile de savoir combien de fois les motifs rythmiques changent par chanson, mais c’est fait avec tant d’art que cela fonctionne exceptionnellement bien.

Mais malgré les nombreux solos de guitare impressionnants et les riffs rapides, ce sont les éléments percussifs de l’album qui finissent par être les plus distinctifs. « Un niveau plus élevé de haine », la chanson la plus écrasante, implacable et contagieuse du disque, commence par des motifs nus, aigus, ressemblant à des bongos qui rappellent le genre de batterie de fortune que l’on entendrait dans une rue de la ville. De même, d’autres chansons incorporent des sons de rim-tapping qui donnent une grande profondeur et polyvalence au disque. Ce sont ces petites touches originales qui font toute la différence, et on pourrait dire qu’il y a de la place pour encore plus.

Au milieu des taux de BPM insensés, des chants beuglants et des pannes brutales, il y a quelques moments qui tirent vraiment sur les cordes sensibles. Les parties de guitare allongées et gémissantes sur « Dommage collatéral » et « Guérison conditionnelle » toucher le nerf tragique au cœur de « Oh ce que l’avenir nous réserve », qui finit par culminer avec la piste de clôture. Ce courant de tristesse sous-jacent est ce qui sépare FFAA d’autres groupes de deathcore et de metal. Ces chansons ne sont pas seulement des bangers rugissants, mais fondamentalement, ce sont des lamentations, donnant à la musique une substance et une dimension satisfaisantes.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).