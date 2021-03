Critiques de CD – One Shot Ronnie Atkins

(Frontières)

01. Réel



02. Scorpion



03. Un coup



04. Subjugué



05. Fréquence de l’amour



06. Avant la montée d’un empire



07. Miles loin



08. Imaginez-vous



09. Je prophétise



10. Un par un



11. Quand les rêves ne suffisent pas

Si c’est dur et dévoué que vous voulez, RONNIE ATKINS fait la loi depuis quatre décennies. Sa bataille continue contre le cancer du poumon a évidemment fait de la sortie de son tout premier album solo une épée un peu à double tranchant pour tous les intéressés, mais si vous avez déjà apprécié JOLIES SERVANTES – et Ronniela voix glorieusement taillée mais émouvante en particulier – alors « Un tir » est à la fois fermement dans la même timonerie et suffisamment distinctif pour distinguer le travail solo du grand homme des 16 albums qu’il a réalisés avec les rois du hard rock du Danemark.

Finalement, Ronnie Atkins est un grand chanteur, et « Un tir » est plein de bonnes chansons. Avec des mélodies en permanence à l’avant et au centre, et un son qui couvre toute la gamme entre AOR scintillant, métal mélodique graveleux et même une souche musclée mais maigre de power-pop / rock « Scorpion » ressemble plus à LES SAUVAGES que JOLIES SERVANTES, pour commencer, et c’est ce frisson inattendu de cool qui fait que les meilleurs moments ici sont positivement zélés d’énergie et de charisme. Cela dit, les airs les plus traditionnels ici sont tout aussi absorbants à eux seuls, d’une manière attachante et simple. La chanson titre est une ballade de puissance explosive avec un crochet qui se logera dans votre globe oculaire et vous entraînera dans la rue; « Subjugué » est absurdement accrocheur, sonne comme un long joyau perdu des années 80 et est, en réalité, une chanson bien meilleure que tout BON JOVI ont libéré en 20 ans; « Fréquence de l’amour » est une radio rock douce-amère et tout à fait classe, avec une de ces séquences d’accords qui montent lentement qui précède presque toujours un refrain meurtrier (ce que, bien sûr, il fait absolument ici). Ailleurs, « Avant la montée d’un empire » prend le bombast du métal symphonique et le soude à une mélodie pop irrésistiblement pétillante; « À des miles » est une autre ballade puissante, soutenue par un bruit presque évangélique; « Imagine toi » passe du couplet new wave au refrain AOR avec un panache sans faille; « Un par un » est percutant avec une puissance pomp-rock mais béni avec un bel arrangement, des harmonies vocales luxuriantes et, encore une fois, un refrain si énorme que vous pourriez raisonnablement le prendre pour un cachalot. Grande finition légère mais meurtrie « Quand les rêves ne suffisent pas » est tout aussi génial. Le tout s’envole en 45 minutes rapides et astucieuses, et l’effet le plus durable est de vous faire vous demander pourquoi il a fallu si longtemps pour Ronnie pour faire un disque solo. C’est vraiment si bon.

Fort, fier et héroïquement mélodique, « Un tir » prouve que vous ne pouvez pas garder une bonne légende vers le bas, et que Ronnie Atkins a toujours l’une des voix les plus cool du hard rock et du heavy metal. Plus de puissance et meilleurs vœux à lui.

