Critiques de CD – Origin Omnium Gatherum

(Médias du siècle)

01. Émergence



02. Premier



03. Parangon



04. Compte



05. Le courage



06. Frottement



07. Tempête



08. Unité



09. Solennel



10. Devant moi

Vingt-cinq ans dans une carrière brillante et créative, RASSEMBLEMENT OMNIUM sont toujours les grands héros méconnus du death metal mélodique. Les 20 dernières années ont été une période étrange pour le sous-genre, notamment en raison du pillage par le metalcore de ses principes clés, mais alors que beaucoup d’entre nous sont enclins à se cacher derrière le canapé quand EN FEU sortir un nouvel album ces jours-ci, Markus VanhalaLes marchands autoproclamés de « Death Metal orienté adulte » ont été un modèle de cohérence, construisant un solide catalogue de disques acclamés en cours de route. Entre des mains moins compétentes, le mélange de férocité mélo-death de ce groupe avec les mélodies sucrées d’AOR pourrait être désastreux, mais comme pour tout ce que les Finlandais ont sorti depuis leurs débuts immaculés en 2003, « Esprits et lumière d’août », « Origine » – leur neuvième long métrage – présente un tissage magistral de ces idées, résultant en des dalles sincèrement colossales de heavy metal affirmant la vie. La moitié de la programmation qui a rendu 2018 magnifique « Le froid brûlant » sont partis depuis sa sortie, mais malgré la désintégration dans les yeux, Vanhala s’est regroupé ici avec une nouvelle formation et certains de ses matériaux les plus grandioses et irrésistibles à ce jour.

En contraste frappant avec la fin brillante du royaume de la mort mélo, RASSEMBLEMENT OMNIUM tirez une fierté audible de l’attachement du pouvoir du death metal à l’ancienne au mât du navire émotionnel du rock radio des années 80, tout en évitant les préoccupations morbides du métal en faveur d’énormes crescendos émotionnels édifiants. Ouverture « Émergence » est presque ouvertement redevable au métal classique des années 80, de sa « Paradis enfer » piétiner à son distinctement SURVIVANT-comme des vagues de synthétiseur. Ici encore une fois VanhalaLes sensibilités mélodiques de ont un impact immédiat, des changements d’accords habiles évoquant une atmosphère d’émerveillement grand écran, progressivement incliné.

Quand première bonne chanson « Premier » démarre, c’est vraiment émouvant de la même manière que les plus grands classiques arcanes du death metal mélodique, mais avec une densité de son et une agilité de démarche qui le rendent sans précédent et vital aussi. Le leader Jukka PelkonenLe rugissement dévastateur de s est plus naturel que jamais – le hurlement humanisant au cœur de ces assauts futuristes et brillants – alors qu’il martèle une série de crochets tranchants comme des rasoirs avec une autorité de pulvérisation de crachats. Célibataires récents « Parangon » et « Compte » sont deux grands exemples de RASSEMBLEMENT OMNIUMprouesse durable : en particulier, le premier est le genre d’hymne melo-death parfait de quatre minutes que personne (d’autre) ne semble plus faire.

Même si l’on est bombardé par des airs géants et un sentiment croissant d’émerveillement les poings en l’air, VanhalaL’équipage de est plus que capable d’étendre ses attributions et de plonger dans des eaux plus progressives. « Courage » est une chose magnifiquement mélancolique qui passe de façon transparente d’un crunch à mi-rythme à un balayage post-rock chatoyant, avant un crescendo final d’une beauté presque intolérable; plus proche « Solennel » est un étalement prog-death fulgurant qui crie d’être joué lors d’un festival au coucher du soleil, telle est sa musculature crânienne, sa conduite mélodique mortellement douce et sa dynamique déchirante. Au fur et à mesure qu’il s’estompe, étincelant, jusqu’à sa fin, les fans purs et durs peuvent raisonnablement se demander pourquoi ce groupe n’est pas beaucoup plus populaire et réussi.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).