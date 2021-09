Critiques de CD – Our Kingdom Undone Beyond Grace

(Prothétique)

01. Doctrine de la Forêt Sombre



02. Fête du barmécide



03. L’esprit de la ruche



04. Les factions parlent plus fort que les troupeaux



05. Le prix de la paix



06. Persona non grata



07. redoutable



08. Notre Royaume Défait

La grande résurgence du Royaume-Uni en tant que force du death metal se poursuit à un rythme soutenu. En réalité, AU-DELÀ DE LA GRÂCE étaient bien en avance sur le jeu, sortant un superbe premier album auto-produit, “Chercheurs”, en 2017 et, non sans raison, se sont finalement retrouvés signés DOSSIERS PROTHÉTIQUES. Son prédécesseur a glissé sous le radar pour la plupart, et donc “Notre Royaume Défait” agit comme une introduction irrésistible à la vision inhabituellement sophistiquée du groupe britannique de la mort technique.

C’est un truc ambitieux. Avec un travail de production qui privilégie le crunch propre aux grains abyssaux et aux côtelettes virtuoses évidentes, AU-DELÀ DE LA GRÂCE dégagent le genre d’autorité hautaine que les groupes aiment AUBE ABYSMALE et TEMPS INFINI ont fait un argument de vente si fondamental. Ouvreur “Doctrine de la Forêt Sombre” est complexe et anguleux, avec d’innombrables sauts tangentiels et plusieurs moments d’audace structurelle, mais il est aussi plein d’intelligence mélodique et d’un sens exaltant de faste et de grandeur. En revanche, “Esprit de la ruche” est un barrage de death metal à part entière, bien que plein de curieux rebondissements, tandis que “Persona non grata” passe de la mélancolie glaciale à la frénésie de souffle belliqueuse et vice-versa, avant une descente finale et venimeuse dans l’enfer à la tronçonneuse. Résistant à la répétition ou à la sortie des clichés, AU-DELÀ DE LA GRÂCE pourraient facilement commencer à courir après leurs propres queues dans le but d’incendier le livre de règles, mais des chansons comme le matraquage “Farmeur de peur” regorgent de moments mémorables, bien que souvent volontairement pervers.

La force de la vision de ce groupe devient plus apparente sur la chanson titre de clôture. Une épopée capricieuse mais méchamment cohérente de 12 minutes, elle contient certains des AU-DELÀ DE LA GRÂCEles idées mélodiques les plus excitantes de , un véritable refrain poings en l’air et un aperçu saisissant d’un avenir possible et ardemment progressif pour les hommes impliqués. De sa précipitation d’ouverture de sinistre mélo-mort au panzer-grind satanique de sa seconde moitié dans la brèche et à la descente finale ultra-gothique dans le chaos à double coup, c’est un morceau de heavy metal subversif magnifiquement conçu et une preuve nourrissante que AU-DELÀ DE LA GRÂCE peut être capable de choses encore plus grandes. Pour l’instant, il s’agit d’une autre missive de classe mondiale de la scène death metal britannique. Faites attention, cette chose tue absolument.

