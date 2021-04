Critiques de CD – Peignez le ciel avec un corps de sang après minuit

(Napalm)

01. Peindre le ciel avec du sang



02. Payback est une chienne



03. Où se trouvent les anges morts

Le monde du heavy metal a été attristé par la mort prématurée du guitariste Alexi Laiho à la fin de 2020. LaihoLa mort de ce dernier à l’âge de 41 ans est survenue alors que le vénéré musicien finlandais s’apprêtait à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Son mandat de vingt ans en tant que guitariste / chanteur pour ENFANTS DE CORPS terminé en décembre 2019 – batteur Jaska Raatikainen, bassiste Henkka T. Forgeron et claviériste Janne Wirman a quitté le groupe – départ Laiho et guitariste rythmique Daniel Freyberg pour aller de l’avant avec un nouveau projet: BODOM APRÈS MINUIT.

Acquérir une notoriété précoce sur des sorties telles que 1999 “Haïr les éleveurs” et des années 2000 “Suivez le faucheur”, ENFANTS DE CORPS, en grande partie en raison de Laiho‘s shredding guitar assault, mélangeait un flair over-the-top pour le néoclassique avec une aura rock, tandis que des refrains anthémiques donnaient un éclat pop-metal à l’approche death metal autrement bourdonnante du groupe. Au fil des années, le groupe s’est finalement installé dans un sillon solide de production de produits réconfortants tels que ceux de 2008. “Blooddrunk” et 2013 “Halo de sang”, qui a fait un bon travail de gratter les démangeaisons que les fans du groupe recherchaient, si ce n’est de continuer sur la voie de l’innovation ou de créer un buzz au niveau de l’album de l’année. Étant donné que Raatikainen, Forgeron et Wirman ont cité leur départ en raison de points de vue divergents avec Laiho, le guitariste vanté s’est lancé dans un nouveau projet – bien qu’en raison d’un accord juridique selon lequel le ENFANTS DE CORPS Le nom ne pouvait pas être utilisé sans la permission de tous les membres du groupe – laissant les fans curieux de savoir où il irait.

Malheureusement, la taille de l’échantillon des chansons finies complétées par Laiho et Freyberg, aux côtés de la gamme complète qui compléterait BODOM APRÈS MINUIT – le batteur Waltteri Väyrynen (PARADIS PERDU), bassiste Mitja Toivonen (ex-SANTA CRUZ) et claviériste en direct Vili Itäpelto – est assez petit, en raison de Laihola mort, et nous n’avons que deux chansons originales terminées et une reprise de DISSECTIONde “Où se trouvent les anges morts” pour terminer l’EP, intitulé “Peindre le ciel avec du sang”. Les originaux, la piste titre et “Payback est une salope”, semblent indiquer que Laiho était plutôt content de continuer à suivre le même chemin qu’il avait sur ENFANTS DE CORPS records. Les deux pistes sont incroyablement énergiques, avec LaihoLes histrioniques de la guitare occupent une nouvelle fois le devant de la scène, via des riffs thrash pendant les couplets et une virtuosité déchirante pendant les ponts et les solos. Mais si ces deux pistes sont une indication, BODOM APRÈS MINUIT n’allait pas être un tour de victoire pour un musicien rechargé, ni un départ radical de quelqu’un avec quelque chose à prouver aux critiques. Ce serait simplement un autre bonbon pour les enfants maintenant plus âgés qui avaient fidèlement gardé leurs places réservées sur le ENFANTS DE CORPS train en marche.

Le seul moment où il semble que Laiho avait en lui d’explorer des chemins plus sombres était sur la couverture stellaire du nouveau groupe de DISSECTIONde “Où se trouvent les anges morts” du classique historique de 1995 de ce groupe, “Tempête du fléau de la lumière”. Les couvertures étaient courantes pendant Laihoest couru avec ENFANTS DE CORPS mais étaient généralement relégués à des reprises de pop et de hard rock qui se sont parfois révélées être des têtes de métal purs et durs à la traîne. La couverture contenue ici est assez servile à l’original, avec BODOM APRÈS MINUIT capturant habilement l’obscurité maussade et montrant des signes d’explorer des chemins plus sinistres dans leur musicalité, sinon leur composition.

Alexi Laiho était l’un des véritables héros de la guitare du metal extrême. Les quelques morceaux de BODOM APRÈS MINUIT contenu sur “Peindre le ciel avec du sang “ peut le voir marcher sur des chemins déjà bien usés, mais à tout le moins, ils réaffirment qu’il a gagné ce statut.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).