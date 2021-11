Critiques de CD – Persona Non Grata Exodus

(Explosion nucléaire)

1. Persona non grata



2. REMF



3. Glisser dans la folie



4. Élitiste



5. Prescrire l’horreur



6. Les coups continueront (jusqu’à ce que le moral s’améliore)



7. Les années de la mort et de la mort



8. Appât à clics



9. Cosa del Pantano



10. Lunatic-Liar-Lord



11. Les feux de la division



12. Antigraine

L’incarnation moderne de EXODE n’ont pas été des praticiens de la théorie selon laquelle moins c’est plus. Il y a de très fortes chances que si un riff a été généré par des guitaristes Gary Holt et Lee Altus pendant l’écriture et l’enregistrement d’un nouvel album, il atteint le produit final, que ce soit le bombardement ambitieux de plus de 70 minutes du « L’exposition des atrocités… » enregistrements de la première décennie du millénaire, ou des années 2014 « Sang dedans, sang dehors », qui a vu le retour triomphal de Steve « Zetro » Souza au poste de chanteur dans un mariage bien accueilli de l’éthique de la vieille école du groupe et de l’écriture de chansons de l’ère moderne. Pour la première fois depuis de nombreuses années cependant, l’abondance de matraques métalliques du groupe semble plus épuisante que de supporter leur dernier effort, « Persona non grata ».

Les marques de commerce standard de ce que tout le monde attend d’un EXODE record sont toujours à l’avant et au centre, dans l’ensemble. SouzaLes grognements brûlants de s’intègrent très confortablement dans le giron – à la fois en studio et en live – et reprennent rapidement de l’importance sur la chanson titre d’ouverture de l’album. Les riffs rythmiques et les solos de déchiquetage qui ont personnifié le travail du groupe émergent rapidement et propulsent le morceau comme une forte salve d’ouverture, mais cela finit par ne pas suffire à maintenir la durée totale de 7 minutes. Même l’épanouissement cacophonique qui rehausse les derniers instants de la chanson ne peut empêcher le morceau de se sentir surchargé.

Malheureusement, cette sensation de ballonnement imprègne d’autres pistes tout au long du disque qui auraient autrement bénéficié d’un montage plus judicieux. Quarante ans de carrière, EXODE reste l’un des meilleurs à intégrer des grooves dignes de mosh dans leur chaos, prouvant qu’ici avec « Glisser dans la folie ». Le riff mid-tempo qui alimente le refrain du morceau aurait envoyé un PANTERA il y a vingt-cinq ans, mais il perd en quelque sorte de son éclat la troisième fois qu’il se présente à la fin de ses cinq minutes. « Antigraine »Le barrage de six minutes de serait une fin furieuse pour de nombreux autres disques, mais ici, cela ne fait qu’ajouter au sentiment d’engourdissement qui est encouru à la fin du disque.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de fougueux éventreurs qui s’intégreront assez bien dans la liste des sets live. « REMF » est un thrasher amusant qui serait un coup de chaos énergique à n’importe quelle époque du groupe, et à chaque instant qui Souza crie « Mother Fuckers! » du haut de ses poumons pendant la chanson est de la nourriture réconfortante de pur heavy metal. « Prescrire l’horreur » est une marche de mauvaise humeur à mi-tempo qui aurait été le pire cauchemar de la foule « Satanic Panic » des années 1980, rythmée par Souza canalisant des registres plus gutturaux avec sa performance vocale, des cloches d’église obsédantes et des cris déchirants de bébés en détresse. « Les coups continueront (jusqu’à ce que le moral s’améliore) » est une explosion de fureur contagieuse de trois minutes alimentée par un refrain qui ne manquera pas d’être réverbéré bruyamment par une foule en direct.

Il y a beaucoup d’indications que quelque part à l’intérieur de l’excès de « Persona non grata » est un véritable chef-d’œuvre de thrash de 45 minutes. EXODE a réussi à rassembler les pièces du puzzle de leur production abondante dans le passé, mais le moment semble maintenant venu où une approche plus stricte de leur prochain album peut être bien justifiée.

