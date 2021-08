Critiques de CD – Power Trio Danko Jones

(Sonic Unyon)

01. Je veux sortir



02. Bonne recherche



03. samedi



04. Navire de mensonges



05. Soulever un enfer



06. Combinaison en jean bleu Jean



07. Arrivez à vous



08. Baiser dangereux



09. Faisons du rock ensemble



10. Affichez-le



11. Commencer le spectacle

Des métalleux purs et durs aux fans de rock grand public, tout le monde devrait savoir DANKO JONES maintenant. Le meilleur trio de puissance torontois est une force pour l’excellence du rock’n’roll depuis 25 ans maintenant, et leur dixième album arrive à un moment où Danko lui-même n’a jamais été une présence plus nécessaire dans le monde de la musique heavy. Mais bien qu’il ait passé une grande partie des 18 derniers mois à démembrer élégamment les imbéciles et les racistes sur les réseaux sociaux, le Canadien a toujours eu un œil sur le prix, et “Trio de puissance” est encore un autre triomphe en sueur et affirmant la vie.

Difficile de penser à un groupe plus douloureusement inadapté à 18 mois d’inactivité. “Trio de puissance” sonne comme le travail de trois musiciens avec une démangeaison atroce à gratter, et l’énergie pure qui jaillit de chaque performance réaffirme que DANKO JONES sont avant tout un groupe live. Néanmoins, c’est le meilleur disque qu’ils aient jamais fait : peut-être aussi le plus lourd. DankoLe son de guitare de tout le long est tout simplement divin. Tout comme le son du groupe, c’est l’amalgame parfait de grain hardcore, de cliquetis rock classique et de fuzz trash, et garantit efficacement que la seule façon d’écouter ce disque est à un volume menaçant la santé mentale. Il existe d’innombrables groupes qui colportent une formule rock classique d’une sorte ou d’une autre, mais il n’y a rien de rétro DANKO JONES se sont de plus en plus raffinés au fil des ans. Au lieu de cela, il s’agit de Big Rock pur et pur, et aussi intemporel que les histoires d’amour, de luxure et de libération qui sont la spécialité du trio.

Les fans auront entendu les singles, bien sûr. “Je veux sortir” (pas un BONJOUR couverture, même si c’est une pensée pour l’avenir !) et “Samedi” sont des hymnes instantanés pour l’ère des confinements, avec des refrains géants, des riffs tranchants comme des rasoirs et des coups de fouet au charme lascif. “Commencer le spectacle” c’est encore mieux : un appel aux armes tonitruant avec des niveaux d’urgence et d’arrogance indécents, il résume avec douceur le DANKO JONES philosophie d’évangélisation rock’n’roll implacable. “Faisons du rock ensemble” fait à peu près la même chose, mais avec un scintillement colossal dans les yeux et un riff assez gros pour donner CASQUE nuits blanches.

Comme toujours, il y a des moments où Dankola libido de s occupe le devant de la scène : la rafale de poings fuzz-rock de “Bon look” et le superbement intitulé “Combinaison Jean Bleu Jean” sont irrésistibles, tandis que “Affiche-le” ramène le groupe à la simplicité voyou, turbo-punk et hargneux du “Nous suons du sang” ère.

En fin de compte, il s’agit d’une classe de maître en matière d’écriture de chansons et de tonnerre rock ‘n’ roll sans conneries. “Tout le monde sait que vous le tuez, tout le monde sait que vous êtes en feu!” crie Danko au milieu de la perfection radio-rock musclée de ” Arriver à toi“. Au fond, il sait probablement qu’il chante pour son propre groupe.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).