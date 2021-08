Critiques de CD – Primordial Arcana Wolves dans la salle du trône

(Rechute)

1. Magie des montagnes



2. Esprit de foudre



3. À travers les champs éternels



4. Gouffre primordial (Don du feu)



5. Aurore des enfers



6. Maîtres de la pluie et de la tempête



7. Éostre



8. Passage Skyclad

Collectif de black metal du nord-ouest du Pacifique DES LOUPS DANS LA SALLE DU TRNE ont passé les deux dernières décennies à s’établir fermement comme une force musicale isolée de la majorité de la politique de la scène et de l’imagerie acceptée. Leur approche assez minimaliste de l’esthétique non musicale et de la performance live se concentre avec force sur leur musique. Le duo frère de Aaron (batterie/percussions/claviers/voix) et Nathan Tisserand (chant/guitares) – aux côtés d’une porte tournante de divers musiciens tout au long de l’existence du groupe – se sont depuis longtemps imposés comme des générateurs de black metal captivant surchargé de riffs et d’atmosphère. Leur dernier disque, “Arcanes Primordiaux”, a prouvé qu’il valait bien l’attente depuis la sortie de 2017 “Trois fois tissé”.

L’album commence par une effusion féroce de cacophonie black metal. En utilisant “Magie des montagnes”‘s a éclaté d’ouverture pour renforcer leurs capacités à administrer un puissant coup de poing auditif. Aaron Tisserand a longtemps été l’un des batteurs les plus sous-estimés dans le métal extrême, et ses capacités à jongler avec une attaque de contrebasse noircie avec des remplissages de batterie au niveau de l’arène aident à alimenter ce qui aurait été une salve d’ouverture enflammée même avec une main moindre derrière le kit. Nathan Tisserandles sons de guitare de ‘s sont toujours aussi chaleureux, et sa voix rauque ne fait qu’ajouter à l’atmosphère éthérée générée par la musicalité du groupe, qui est également renforcée ici par le guitariste/chanteur Kody Keyworth, de retour pour son deuxième album avec le groupe.

Une fois qu’ils ont établi leur capacité à tirer, DES LOUPS DANS LA SALLE DU TRNE emmène l’auditeur dans un voyage musical sinueux à la recherche d’autres éléments, continuant à offrir de grandes récompenses tout au long. L’indulgence folk-metal alimente des morceaux tels que “Esprit de la foudre” et “Aurore du monde souterrain”, gagnant leurs titres d’un autre monde. Le premier est alimenté par une combinaison engageante d’instruments à cordes traditionnels, de riffs électriques discordants et Nathan Tisseranddes râpes chuchotées obsédantes. Ce dernier augmente ces aspects du son du groupe avec des chants, des tambours tribaux, des grognements et des cris plus gutturaux, et une pile magnifiquement superposée de Aaron TisserandLe travail de clavier de synthé de , dont l’effort avec cette instrumentation se démarque également magnifiquement sur la traînée de death/doom mélodique de “À travers les champs éternels”.

Le trio se verrouille habilement dans un groove mid-tempo digne de mosh tout en maintenant l’aura qu’ils construisent tout au long du reste de l’album. “Primal Chasm (Don du Feu)” est une vitrine des nombreux chemins musicaux qui DES LOUPS DANS LA SALLE DU TRNE explore, ancré par un groove de guitare puissant qui encourage le headbanging régulier avant Nathan Tisserand arrive pour un autre barrage grandiose de coups de tambour et de remplissages. Cette puissance de tambour alimente également le voyage de dix minutes qui est “Maîtres de la pluie et de la tempête”, ainsi que les riffs et les grognements les plus venimeux du disque.

L’atmosphère et la puissance générées par DES LOUPS DANS LA SALLE DU TRNE est indéniable depuis le début de leur production enregistrée, et ici sur “Arcanes Primordiaux” l’incarnation actuelle du trio s’avère extrêmement capable dans tous les extrêmes divers qu’ils explorent.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).