Critiques de CD – Prophecies Of Eternal Darkness Necrofier

(Saison de la brume)

01. La flamme noire brûle



02. Plus sombre que la nuit



03. La folie descend



04. Retour au chaos



05. La mort vient pour nous tous



06. La faim impie



07. Trahison de la reine



08. Requiem de la peste

Essayez d’éviter de conduire ou d’utiliser des machines lorsque vous écoutez « La flamme noire brûle » pour la première fois. Le morceau d’ouverture sur NÉCROFIERLe premier album de » a une sensation sauvage et dangereuse, comme si ces réprouvés texans canalisaient véritablement les forces du mal et espéraient une escalade rapide des hostilités avec toute personne assez stupide pour être à proximité à ce moment-là. Avec des voix de gangs scabreux et une impulsion percussive imparable et impie de D-beat fournie par le batteur Dobber Beverly (OCÉANS DE SOMBRE / GUERRE AUX INSECTES), c’est une chevauchée succincte mais mortelle de punch punk mais blasphématoire, remplie de crochets mélodiques subtilement insidieux. Prochain, « Plus sombre que la nuit » se trompe vers une approche plus atmosphérique et woozy, mais toujours avec ces courants sous-jacents malveillants et tout un tas de muscles infernaux les soutenant. « La folie descend » est une valse malveillante à travers les flammes de l’Enfer, avec un point culminant psychotique de haut fourneau. « Retour au chaos » est une explosion de grind noircie, pleine d’insectes, livrée à un rythme vertigineux et pourtant dense d’une terreur morbide.

La seconde moitié de « Prophéties des ténèbres éternelles » est tout aussi convaincant que le premier. « La mort vient pour nous tous » est un flou frénétique d’aggro hyper-rapide et de grandeur épique et incitant à la tempête; « La faim impie » prend la menace glaciale du début des années 90 et la soude à une attaque matraqueuse à la mitrailleuse qui gronde et dévore comme une flotte de Panzers ; « Trahison de la reine » ralentit le tempo, engendrant les moments les plus grotesques et troublants de l’album, comme NÉCROFIERles globes oculaires collectifs de roulent à l’arrière de leurs crânes diaboliques et la boue consomme le premier plan sonore. La fermeture « Requiem de la peste » – un instrumental ambiant clairsemé et évocateur, recouvert de voix désincarnées et parsemé de bruits sourds menaçants et de drones visqueux – est un point culminant à chérir.

Le black metal manque rarement d’exposants convaincants, mais la scène américaine a souvent semblé se battre stoïquement contre la suprématie du nord européen gelé en vain. NÉCROFIER semblent mieux équipés pour la campagne à venir que la plupart, et « Prophéties des ténèbres éternelles » empeste absolument l’authenticité et l’intention infernale.

