Critiques de CD – Psychedelic Realms Ov Hell Wharflurch

(Personnel)

01. Mycélium céleste



02. Apocalypse Stoned Ape



03. Abandonner la réalité



04. Fumées fantasmagoriques



05. Bog Body Boletus



06. Royaumes psychédéliques de l’enfer

Malgré ce que vous avez pu entendre, le death metal à l’ancienne n’a jamais disparu. Mais ce qu’une nouvelle génération découvre de plus en plus, c’est qu’il existe de nouvelles façons subtilement d’évoquer le son d’une avalanche écrasante de sang, de tripes et de terreur existentielle. Les plus aventureux de ces groupes empruntent la voie de la mort cosmique hallucinogène, et FLEUR DE QUAI sont immédiatement identifiables comme parmi les meilleurs de ce groupe malveillant.

“Les royaumes psychédéliques de l’enfer” fait exactement comme promis, entraînant le death metal dans un arrière-pays vil et marécageux où les règles de la physique ne s’appliquent plus et où la compréhension est mesurée en unités de psilocybine. Enraciné dans des tempos sinistres et la boue au niveau des gouttières du désaccord terminal, chacun de ces six hymnes à l’oubli des marécages évoque des images mentales perverses et la puanteur âcre de la terreur surnaturelle. Mais il y a plus dans les goûts qui brisent le crâne “Apocalypse des singes lapidés” et “Bog Body Boletus” que des titres de chansons lapidaires et une ruée oppressante de riffs d’hommes des cavernes : FLEUR DE QUAI saupoudrez leur cacophonie de synthés étranges et des pièges sonores biaisés de l’horreur cinématographique, ce qui donne encore plus le sentiment que ces mécréants boivent dans un terrible puits de diablerie lysergique.

Pour ceux qui recherchent des expériences post-mort plus époustouflantes dans un INCANTATION DE SANG ou CÉRÉMONIE DE VIDÉO veine, FLEUR DE QUAI manifestent certainement un désir similaire de déformer et de confondre, mais “Les royaumes psychédéliques de l’enfer” n’est pas esclave du progrès. Au lieu de cela, l’équipage floridien a trouvé la combinaison idéale de brutalité lobotomisée et d’exploration frite à l’acide. « Abandonner la réalité » est la démonstration la plus efficace de leurs instincts malicieux : une chanson de death metal en grande partie simple, elle martèle et frappe comme les poings écorchés d’un oppresseur mutant psychotique mais incompréhensible, avant de s’envoler vers un détour prog-death synaptique avec des guitares allant sauvagement de haut-parleur à haut-parleur. De même, la chanson titre de clôture est si glorieusement défoncée et déséquilibrée qu’il serait facile de passer à côté de l’excellence viscérale de FLEUR DE QUAIles riffs de et l’attaque délicieusement old-school qui les sous-tend. Il y a de la méthode dans la folie, et la folie est réelle. Pour ceux qui ont applaudi quand le death metal est devenu bizarre, c’est un autre voyage obligatoire dans le cerveau.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).