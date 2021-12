Critiques de CD – Realms Of Exquisite Morbidity Malignant Altar

(Descente sombre)

01. Canaliser les apparitions impures



02. Usurper la couronne du Panthéon



03. La renaissance béliale (Métempsycose)



04. Royaumes de morbidité exquise



05. Décapiteur de cérémonie



06. Rite de Krasue

Il ne me remerciera probablement pas de l’avoir dit, mais la présence de Dobber Beverly sur un disque c’est un gage de qualité assez ferme. AUTEL MALIGNANT peut être ajouté avec enthousiasme à l’impressionnant curriculum vitae du Texan, qui comporte déjà OCÉANS DE SOMBRE, NÉCROFIER et le légendaire GUERRE AUX INSECTES, parmi de nombreux autres projets. Comme pour tout ce qui précède, cette dernière plongée dans le noir est l’œuvre d’un groupe de bonne foi, et non d’un simple projet parallèle, et « Royaumes de morbidité exquise » résonne d’une vision claire et d’un dévouement évident et partagé au death metal à l’ancienne qui devrait réchauffer le cœur de tout misanthrope vieillissant. Ou pour le dire plus simplement, c’est absolument sale.

Ni esclaves d’un son vieux de 30 ans, ni victimes de la stérilité de la modernité, AUTEL MALIGNANT ont trouvé ici un superbe équilibre entre dégoût et destruction. Les sons de guitare sont corrosifs et mélassants, Beverlyles tambours de sonnent de façon louable en direct mais percutent comme l’enfer, et le chanteur Wilson Prévette ressemble beaucoup à quelque chose aux yeux vides et assoiffé de sang qui vient d’émerger d’un marais voisin. Ouvreur « Canaliser les apparitions impures » est une joie impie : six minutes de malveillance suppurante, avec des échos bienvenus de INCANTATION à leur meilleur, et certains des riffs les plus laids de l’année. « Usurper la couronne du Panthéon » c’est encore mieux, car AUTEL MALIGNANT augmentez l’intensité avec des riffs qui puent la Scandinavie du milieu des années 90, des explosions de vitesse sauvage et de black metal et une descente finale et paralysante dans l’oubli de la mort. « Renaissance Béliale » aspire une poignée de LANCEUR DE BOULONla poussière de guerre magique de , passant de torrents de boue au ralenti à des explosions enragées de dépit déchiqueté.

Encore une fois, l’atmosphère qui prévaut est celle d’une saleté héroïquement blasphématoire, et AUTEL MALIGNANT délectez-vous de chaque seconde faute, non polie. Le plus lourd de tous, « Décapiteur de cérémonie » combine d’une manière ou d’une autre la démarche laborieuse et déchiquetée de AUTOPSIE avec le tonneau, pompe inexorable de ANGE MORBIDE: c’est un morceau magistral d’écriture de chanson death metal, et son riff final vous donnera des cauchemars. La fermeture « Rite de Krasue » est presque aussi puissant, avec son barrage d’éboulis atonaux et plusieurs riffs de gardien plus justes.

D’une manière ou d’une autre, malgré toute cette majesté macabre, 34 minutes ne semblent pas suffisants. C’est encore un autre joyau du death metal fidèle à l’os pour les puristes de la vieille école, mais c’est aussi un disque avec sa propre personnalité idiosyncratique et profondément déformée. Et oui, le gars qui joue de la batterie est un dur à cuire certifié.

