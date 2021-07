Critiques de CD – Red Brick City Heavy Water

(Doublures d’argent)

02. Tournez-vous vers le noir



03. Ville de briques rouges



04. Arbre dans le vent



05. Révolution



06. Problème personnel n°1



07. L’homme-médecine



08. Suivez ce moment



09. Maintenant je suis à la maison



10. La foi

Il fait tellement partie du mobilier heavy metal depuis si longtemps qu’il serait facile d’oublier ce qu’est un chanteur brillant Biff Byford est. Il s’avère que son fils Seb est aussi un brillant chanteur : comme le montre le premier EAU LOURDE album, dans lequel père et fils réduisent les choses à un format hard rock qui fait trembler les fondations, les deux hommes contribuant à la voix. En fait, c’est Byford Junior dont la voix domine les débats ici, comme Coup de poing savoure de manière audible l’opportunité d’être chanteur et bassiste, apportant ses propres contributions vocales révélatrices et gardant les choses solides aux côtés du batteur Tom Witts.

Comme avec SAXONest récent “Inspiration” ensemble de couvertures, « Ville de briques rouges » est très évidemment le produit de la frustration du confinement, mais il n’y a rien de léger dans ces chansons, ni rien de frivole ou de jetable dans son son. Enraciné dans le rock’n’roll, et avec de nombreuses preuves que Seb Byford est un grand fan de grunge, des chansons comme les premiers riffs “Solution” et les membres lâches et rêveurs “L’arbre dans le vent” n’essayez pas de jouer avec une formule gagnante, préférant plutôt être du rock classique sans vergogne, livré avec une passion et un cran considérables.

En fin de compte, la joie de « Ville de briques rouges » est dans les performances elles-mêmes, et le plaisir évident que Coup de poing et Seb partagent ici. Autant il s’agit d’un disque taillé dans de la viande, des pommes de terre et de la sciure de bois bien foulée, autant il y a aussi des détours dans le rock chantant et psychédélique (“Suivez ce moment” est tout simplement magnifique), des hybrides retentissants de post-hardcore et STEREOPHONIQUE (“Problème personnel n°1”) et même une ballade insouciante et bluesy (“Maintenant, je suis à la maison”) qui met en évidence une légèreté collective du toucher que, à vrai dire, on ne peut généralement pas anticiper d’un SAXON projet parallèle. Si, en effet, il s’agit d’un projet parallèle, et non le début de quelque chose de plus durable à la place. Seb ByfordLa voix de est la plus grande révélation de toutes, et c’est sa prestation émouvante et graveleuse qui fournit les moments les plus puissants de l’album. Sur le funk rock qui se pavane de plus près “Foi”, il semble tellement à l’aise en tant que point focal du groupe qu’il est difficile de croire qu’il ne fait pas cela depuis aussi longtemps que son père battu et célébré depuis longtemps. Pendant ce temps, Coup de poing s’amuse aussi. Absolument rien à détester ici, les amis.

