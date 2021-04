Critiques de CD – Resurrection Firewing

(Massacre)

01. Prélude: Moonlight Of Despair



02. Esprits obscurs



03. Chapitre I: Le rituel d’Achéron



04. Démons de la société



05. Loin dans le temps



06. Chapitre II: Temple d’Hélios



07. Résurrection



08. Machine à remonter le temps



09. Chapitre III: Transcender les âmes



10. Éternité



11. Tales Of Ember & Vishap: Quelle est la profondeur de votre cœur?



12. Tales Of Ember & Vishap: Le sens de la vie



13. L’essence de votre cœur



14. Épilogue: Voyage sacré

Avant de vous dire exactement à quel point le nouveau est brillant (et insensé) FEU l’album est, il est essentiel d’aborder le nom du groupe brésilien. Est-ce un avant-goût des choses à venir? Les futurs groupes changeront-ils simplement une lettre du nom d’un autre groupe et espèrent-ils que personne ne le remarquera? Vous n’êtes pas obligé d’être membre de VENT DE FEU pour poser la question, au moins. Et que faire ensuite? Nouvelle musique passionnante de Block Sabbath, Nightwash et Limb Of God? L’esprit du heavy metal est stupéfiant.

Mais je m’éloigne du sujet pour un effet comique. La vérité à propos de “Résurrection” est que tout le cynisme se dissout en quelques secondes après l’ouverture “Esprits obscurs”. C’est un power metal pur et fidèle, avec une généreuse aide d’éléments symphoniques et un chanteur – Airton Araujo – dont les tons graveleux pourraient facilement décaper le papier peint à distance. À la surface, FEU est un groupe d’esprit traditionnel avec une dette évidente envers la scène power metal européenne et juste assez de sa propre personnalité pour se démarquer. Ce qui n’apparaît pas immédiatement, c’est à quel point ce groupe est inventif et, pour le moins dire, dingue.

“Résurrection” est une sorte d’album conceptuel, avec une trame de fond alambiquée et largement insondable qu’il n’est pas nécessaire de répéter ici, mais c’est aussi une affaire profondément bizarre et proggy, avec d’innombrables détours pour claquer le cou et se transforme en un royaume plus sombre et moins accessible. . Parce que aussi puissantes et édifiantes que les mélodies de base de ces chansons sont, presque sans exception, il y a une densité et une complexité à FEULe son qui révèle de plus en plus de couches d’intrigues à chaque écoute. Vous pouvez même entendre des nuances de technocrates comme TOUR DE GUET et CORONER se cachant dans les moments les plus déconcertants de l’album, alors que ces étudiants avoués de la mélodie du métal subvertissent leur propre formule avec une floraison joyeuse.

Avec ses chansons liées à un certain nombre d’intermèdes étranges et atmosphériques, “Résurrection” est un travail magnifiquement rythmé. Il est également riche en dynamique et en moments de retenue élégante, malgré le souffle écrasant affiché pendant la majeure partie de sa durée. Quand ils lâchent leurs pattes collectives de l’accélérateur pour une ballade simple et à mi-rythme comme “Loin dans le temps”, ça fait plus d’exception que la norme, comme si FEU soulignent simplement qu’ils peuvent aussi faire des choses délicates et simples. De même, le somptueux et sans vergogne mélodramatique “Machine à remonter le temps” est un monolithe AOR gargantuesque, rempli d’un Jim Steinman-worthy (RIP) final crescendo et coda.

Sur le revers de la folie des aboiements FEULes tendances rock mélodique de la musique résident dans leur parenté évidente avec le métal progressif de la vieille école, qui éclate sur “Tales Of Ember & Vishap: Le sens de la vie”. La chanson est une tranche électrisante de JEUNE FILLE se rencontre DELTA DU MEKONG showboating, avec une voix vraiment étonnante de Araujo.

Comme avec la plupart des sous-genres de métal, le power metal est surpeuplé avec du contenu de groupes pour cocher quelques cases et continuer leur joyeux chemin. Qu’il s’agisse FEULe nom de est une pierre d’achoppement un peu déroutante reste à voir (c’est peut-être moi qui suis un pédant, après tout), mais “Résurrection” est une bouffée d’air frais brillamment idiosyncratique, avec d’énormes mélodies à revendre.

