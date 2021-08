Critiques de CD – Rites Of Love And Reverence Gost

(Médias du siècle)

01. Cloche, livre et bougie



02. lié par l’horreur



03. La peur



04. Un murmure éphémère



05. Nous sommes la crypte



06. Soyez béni



07. Novembre, c’est la mort



08. Embrasser la lame



09. Coven



10. Thym brûlant

Maintenant que la synthwave a été pleinement adoptée par le grand public, grâce autant à CHOSES ÉTRANGES quant à LE WKND, c’est le bon moment pour souligner que les goûts de PERTURBATEUR, CHARPENTIER BRUT et en particulier, GOST ont toujours été des exceptions aux règles musicales du genre. Un rapide badinage avec le monde en ligne révèle que la plupart des synthwaves se résument à des variations sur un thème rigide : des bips de la bande-son d’un jeu vidéo des années 80, des battements sourds et des solos de guitare cock-rock. Découvrez l’excellente JUGE BITCH si c’est ton truc. Mais ces groupes qui se sont rapidement retrouvés assimilés dans le monde de la musique heavy n’ont jamais été destinés à avoir un véritable attrait croisé. Au lieu de cela, les plus sages d’entre eux ont soit doublé les éléments les plus abstraits et les plus sombres de leur musique – voir PERTURBATEURest récent “Sacrements lubriques” – ou (comme GOST démontrer avec une tonne de panache sur “Rites d’Amour et de Révérence”), ils ont évolué et muté à un tel rythme que la synthwave traditionnelle semble ridiculement dépassée en comparaison.

GOST ont toujours été les artistes les plus métallurgiques de la synthwave. Les métalleux étaient bien pris en charge sur les albums précédents comme “Non Paradisi” (2016) et “Possesseur” (2018), dont le second reste le moment où synthwave et métal extrême ne font vraiment qu’un, avec des résultats toujours aussi saisissants. Mais fondateur et cerveau James Lollar a été tout à fait sur le chemin de l’évolution ces derniers temps, et GOST se sont progressivement transformés en ce qui ressemble maintenant à un vrai groupe. Une approche d’écriture de chansons plus traditionnelle et des tropes fréquents de la tradition gothique, électronique et post-punk sont tous fondamentaux pour le son ici, mais “Rites d’Amour et de Révérence” conserve ce sens de la quête du futurisme qui a fait GOST et leurs pairs si attrayants en premier lieu.

Comme pour le bassin versant de 2019 sur toute la longueur “Adieu”, cela ressemble à un acte strident de réinvention mais avec des chansons plus fortes et un plus grand sens de la cohésion. Plus important, Lollarla voix de n’est plus une surprise et fournit désormais le ciment sombre et poétique qui maintient l’ensemble de l’entreprise ensemble. C’est une présence impassible mais dramatique sur “Lié par l’horreur”, alors qu’un groove industriel bégayé et saturé se mélange à un ajustement, Hitchcock-ian string-stabs; tandis que sur “Coven”‘s pulsation disco infernale, c’est un sinistre maître de cérémonie, se délectant de la perfidie morale qui éclate autour de lui. Dans une dimension parallèle, l’électro-impulsion dépouillé de “Novembre c’est la mort” serait un énorme fracas mondial sur la piste de danse, mais sur cette planète condamnée, c’est beaucoup trop effrayant et hanté par sa propre urgence primordiale. Également, « Embrassez la lame » a l’allure nerveuse de la pop grand public dans ses veines, mais des détours fous vers des embardées, des bruits de dispersion trahissent le jeu, comme Lollar glisse et enfonce le couteau. Appelez ces chansons des bangers goth-wave si vous le devez, mais l’obscurité qui s’écoule de chaque battement et bip est assez réelle. Le grand public peut avoir de la synthwave. La nuit appartient à GOST.

