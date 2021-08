Critiques de CD – Ritual Nytt Land

(Napalm)

01. Rituel



02. Les feux de Ragnarok



03. La naissance d’un chaman



04. La danse du mort



05. U-Gra



06. Gróttasöngr



07. Svartravn



08. Sang du Nord

Autant l’expression “chacun pour soi” a été cooptée pour justifier que les gens ont des goûts de merde en musique, il est toujours bon d’être juste. TERRE NYTT ne jouent aucun genre de musique rock ou métal, mais canalisent plutôt leurs racines sibériennes dans une souche sombre de folk atmosphérique, ambiant et principalement acoustique. Si vous n’êtes pas un grand fan des chants de gorge, de la guimbarde et des gens qui frappent des brindilles ensemble, vous pouvez poliment prendre congé.

Pendant ce temps, les gens sont devenus complètement dingues pour des groupes comme WARDRUNA et HEILUNG au cours des dernières années. Et à juste titre, car lorsque la musique heavy se retrouve dans une impasse commerciale, l’underground trouve toujours de nouvelles voies à explorer. Ce vague groupe d’ensembles partageant les mêmes idées peut difficilement être étiqueté comme une scène, tant l’isolement est fondamental pour l’évolution de chacun, mais ils possèdent chacun la capacité de faire une musique étrange et hypnotique qui, pour de nombreuses raisons, résonne clairement avec beaucoup de métalleux.

TERRE NYTT existent depuis de nombreuses années, et bien que leur signature à Disques de napalm est un grand pas pour le label, “Rituel” sonne comme le travail d’un groupe avec peu d’intentions mainstream. Ici, pas de reprises maladroites d’hymnes rock : il s’agit plutôt d’un voyage profondément absorbant à travers les forêts gelées, et non les habituels norvégiens. Comme la plupart d’entre nous n’auront jamais été abandonnés dans les bois sibériens et la proie d’esprits troublés, il est difficile de savoir avec précision et authenticité TERRE NYTT évoquent les vibrations de leur ancienne terre natale, mais tout comme WARDRUNA ont élégamment puisé dans l’inconnaissable universel, de sorte que les goûts de “Les feux de Ragnarok” et “La danse de l’homme mort” ont le potentiel de donner un sentiment au-delà des mots, même si vous n’êtes pas à trois coups de bang et que vous tournez autour du trou de pizza.

Il y a des moments où un courant sous-jacent rock ‘n’ roll jaillit des profondeurs et donne “Rituel” un air éphémère de modernité, mais à tous autres égards c’est une hallucination transportante : les échos d’un passé encore respirant, flottaient à travers la toundra dans notre direction. Si, en effet, toundra est le mot juste.

Juste cette fois, “chacun pour soi” semble approprié. Ne venez pas chercher des riffs. Apportez simplement un esprit ouvert et des mitaines en polaire très épaisses.

