Critiques de CD – Rock ‘N’ Roll Glitter Suit Velvet Insane

(Pollution sonore)

01. Descendre la montagne



02. Backstreet Liberace



03. Yeux blasés



04. langue de velours



05. Le son des sirènes



06. Chevaucher les Skyways



07. Tourner sur Crazy Moon



08. Naviguer sur un orage



09. Sérénade du soleil de minuit



10. DJ de l’ère spatiale



11. Tu es la révolution

C’est un fait connu que les Suédois sont exceptionnellement bons en rock’n’roll. Ils sont également exceptionnellement doués pour le death metal et le hardcore croustillant, parmi un grand nombre d’autres genres, mais le rock ‘n’ roll à la hanche serpentine et résolument cool comme de la baise est en quelque sorte une spécialité. FOU DE VELOURS adhérez à toutes les brillantes traditions que vous pourriez attendre d’un groupe avec des chansons portant des titres comme « Libération de la rue secondaire » et “DJ de l’ère spatiale”. Taillés dans le même tissu pailleté que leurs nombreux ancêtres, ils marchent fièrement sur les traces de LES HELLACOPTERES et BÉBÉS D’ARRIÈRE-COUR, mais avec un frisson supplémentaire d’abandon glam rock aux yeux brillants et d’harmonies et d’embellissements pop symphoniques luxuriants ajoutés pour rendre chaque chanson encore plus édifiante. Dès les premières secondes de “En descendant la montagne” À partir de, “Combinaison Rock ‘n’ Roll Glitter” est clairement conçu pour être une explosion géante et soutenue de plaisir tapageur et serré: une voiture accélère, un riff se déclenche et la fête commence.

Vous devez être d’humeur pour ce genre de choses. Comme un groupe de bar formé au blues depuis longtemps oublié du milieu des années 70, rayonné dans le présent pour nous remonter le moral, FOU DE VELOURS sont impitoyablement exubérants. En supposant que vous puissiez supporter ces bonnes vibrations innocemment offertes, “Combinaison Rock ‘n’ Roll Glitter” peut être l’antidote exact nécessaire pour vous sortir de votre torpeur post-confinement. Le susdit « Libération de la rue secondaire » (avec des camées des deux Nick Anderson et Dregen, pour un maximum de points scandi-rock) est une merveille de garage rock aux membres lâches, avec des battements de piano endiablés, des claquements de mains et des harmonies power-pop fusionnant autour d’un crochet de refrain irrésistible. De même, “Langue de velours” est à la fois radiophonique et délirant : un joyau pop-rock sans chichis avec une épine dorsale de boogie et un refrain légèrement embrumé. Les Suédois peuvent aussi se détendre. “Le son des sirènes” a un léger air de OASIS dans sa démarche flâneuse, tandis que “Sérénade du soleil de minuit” est un joli et poignant jangle de feu de camp, avec une voix douce et discrète du leader Jonas Eriksson. Après ça, “DJ de l’ère spatiale” scelle l’affaire avec le genre de perfection, de nerd rock qui semble généralement se produire à l’intérieur des frontières suédoises de nos jours, tandis que la fermeture “Tu es la Révolution” fait un clin d’œil au DES PIERRES et le VISAGES, des guitares acoustiques bourdonnent dans une brume de stoner soul.

Si vous voulez quelque chose de lourd, des milliers d’autres groupes peuvent vous trier. Mais si vous avez besoin de quelque chose de vif et de jovial pour faire la bande-son d’un voyage rapide à la plage, réel ou imaginaire, c’est une dose aussi pure de rock’n’roll maigre que n’importe quel amateur de froid pourrait le souhaiter.

