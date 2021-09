Critiques de CD – Sacrifice Criminel

(Lame en métal)

01. Vivre à genoux



02. En cage



03. La baleine



04. Zone de sacrifice



05. Après moi, le Déluge



06. Cheval noir



07. Théocratie



09. Système Criminel



10. Zélotes



11. L’âge de la méfiance



12. Chasseur et la proie



13. Tueur d’ego

Né au début des années 90 au Chili, CRIMINEL a marché de l’avant à travers les tendances et l’adversité avec le seul membre original du groupe, chanteur et guitariste Anton Reisenegger. Le pionnier du metal sud-américain avait déjà fait sa marque en tant que jeune adolescent au milieu des années 80 avec le légendaire groupe de death metal noirci chilien PENTACLE, maintenant connu sous le nom PENTAGRAMME CHILI, à ne pas confondre avec le groupe de doom metal américain classique. Le maniaque du métal omniprésent a ses mains dans de nombreux pots – y compris ENFERMER, BRUJÉRIA et FORCES UNIES – mais son projet principal semble être le puissant CRIMINEL. “Sacrifice”, l’album numéro neuf du groupe, est un effort qui sonne fidèle aux racines du groupe, contemporain, accessible, rugissant et robuste à la fois.

L’un des éléments centraux du groupe, le thrash metal, est propice à l’expression artistique socio-politique depuis des années, et le format va de pair avec “Sacrifice”la toile de fond lyrique de compte tenu des liens avec l’état actuel des choses au Chili. Ces derniers temps, les citoyens chiliens ont pris d’assaut les rues pour protester contre la corruption, les inégalités, les violations des droits de l’homme et plus encore, et il y a un sentiment d’urgence indéniable lorsque Reisenegger chante les paroles qui sont racontées du point de vue créatif d’un spectateur de la folie de la vie réelle. Ces mots significatifs animent l’album sur des morceaux enflammés comme “Vivre à genoux”, “En cage”, “Cheval noir” et “Zélotes”. Les paroles et les sentiments sont sincères pour le leader et deux autres membres du quatuor qui sont également d’origine chilienne. (CRIMINELla programmation actuelle de est complétée par le guitariste Sergio Klein, bassiste Danny Biggin et batteur Danilo Estrella.)

“Sacrifice”l’écriture et l’enregistrement de s’est déroulé au Chili, la première fois Reisenegger et la compagnie l’avait fait depuis les années 90, et l’écriture des chansons s’est déroulée directement dans la salle de jam, un peu comme des adolescents jammant dans un garage. Reflétant la progression de l’ère des années 90 de leurs homologues continentaux dans nul autre que SÉPULTURE, CRIMINEL ravive ce qu’eux aussi ont fait pendant des années dans leur rapprochement du death metal old-school (issu de Reiseneggertravaille avec PENTACLE) avec une approche du death thrash contemporain plus groove. “En cage” a très certainement des similitudes avec le puissant SÉPULTURE, mais seulement vaguement.

CRIMINEL a une approche incroyablement singulière du death thrash pour la plupart, et comme cette chanson le démontre, les mélodies, les solos déchirants et les blast beats frénétiques prouvent que le groupe est loin d’être unidimensionnel. Mais en termes de points de référence, l’album touche parfois la corde sensible de la fin des années 90 MORT PAR NAPALM pendant l’ère pseudo-industrielle du métal extrême de ce groupe, plus particulièrement sur des chansons comme “La baleine” et “Cheval noir”.

Mais pour répéter, il n’y a vraiment qu’un seul CRIMINEL, un groupe vénéré pour beaucoup mais qui mérite une reconnaissance beaucoup plus répandue dans le monde du métal. L’amalgame de bon goût de thrash, de death, de groove et de hardcore avec une pincée de grind n’est pas envahissant, et c’est accrocheur comme l’enfer. Une chanson comme “Zone de Sacrifice” peut s’en tenir à sa matière grise de la même manière qu’une chanson pop contagieuse peut le faire. CRIMINEL offre pour les fans de groupes comme PANTERA, USINE DE PEUR et d’autres poids lourds qui ont ouvert la voie dans les années 90. Il y a eu un vide dans le métal agressif qui est chargé de crochets et pas trop obsédé par la vitesse. Ce vide peut être comblé par du sang neuf, mais pour le moment, un groupe vétéran comme CRIMINEL fait du bon travail avec une version comme “Sacrifice”.

