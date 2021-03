Critiques de CD – Sanctuaire céleste diminué par l’âme

(Redéfinir les ténèbres / Church Road)

01. Débarrassez-vous des Gormless



02. Âme diminuée



03. Sauvagerie implacable



04. Habitudes misérables



05. Souffrez votre sentiment



06. Extinction de masse



07. Aspirez à la pourriture



08. Gouffre sans fin



09. Entité informelle

Une partie autoproclamée d’une nouvelle vague de death metal britannique naissante mais extrêmement prometteuse, SANCTUAIRE CÉLESTE sont immédiatement reconnaissables comme la vraie affaire. Tout sur « Âme diminuée » est un coup sur l’argent de la vieille école. D’une production qui combine l’impact musclé de la modernité avec beaucoup de bruit brut, à des riffs parfaitement conçus qui évoquent la puanteur unique de AUTOPSIE et LANCE-BOULON sans jamais sonner directement dérivé, cela ressemble plus à un classique perdu du début des années 90 qu’à n’importe quel album comparable de mémoire récente.

En fin de compte, vous ne pouvez pas simuler ce genre de brutalité fidèle à l’os: SANCTUAIRE CÉLESTE ont ce fanfaron et swing si importants qui sont si souvent polis loin du death metal moderne par la technologie. Des chansons comme « Débarrassez-vous des Gormless » et « Sauvagerie implacable » sont indéniablement vicieux et intenses, mais il y a aussi beaucoup de sensation morbide et de grooviness intuitif en évidence. Les riffs lents et menaçants qui sous-tendent de grandes parties de « Habitudes misérables » doit autant à VENIN comme ils le font pour NÉCROLOGIE, et il y a un sentiment palpable que ce groupe est arrivé à ce son par instinct plutôt que par calcul. L’hybride est sans couture et a des échos si forts des glorieuses première et deuxième vagues du death metal que, encore une fois et de la meilleure façon possible, cela aurait facilement pu être publié en 1992.

Comme avec beaucoup des meilleurs groupes de death metal, SANCTUAIRE CÉLESTE comprendre que lent est presque toujours plus lourd que rapide: les deux « Souffrez votre sentiment » et « Aspirez à la putréfaction » se vanter de riffs directement du SABBAT-ian source, mais nourri à travers les 30 dernières années de purifier la saleté souterraine. Frontman Thomas Cronin a aussi une voix qui recule les décennies. Sa voix fait partie Jeff Becerra râpe, partie Karl Willetts ci-dessous, c’est un autre contributeur majeur à l’air fascinant d’authenticité de cet album. Sur le succinct mais brillamment sombre « Extinction de masse », vous pouvez presque entendre ses yeux rouler dans son crâne, perdu dans la rêverie de la mort.

Pas ça « Âme diminuée » est un hymne au passé. SANCTUAIRE CÉLESTE ont en quelque sorte exploité l’énergie sauvage des débuts du death metal et écrit des hymnes fraîchement fétides pour honorer davantage cet esprit. Si vous étiez cynique, vous pourriez dire que c’est un exercice de nostalgie. Mais la vérité est que l’attrait intemporel du death metal se transmet simplement comme un vieux bâton sanglant, et maintenant, SANCTUAIRE CÉLESTE le manient avec le genre d’adresse, de puissance et de panache qui ont autrefois élevé la musique des dieux antiques. Magnifique travail, les gars.

