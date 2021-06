Critiques de CD – Search Party Interloper

(Explosion nucléaire)

01. Gardien de chemin



02. voué à tomber



03. Clair de lune



04. Pays des rêves



05. Dérive



06. Groupe de recherche



07. Le puits à souhaits



08. Années d’inactivité



09. Cheshire



10. Dents découvertes



11. Rio (couverture de Duran Duran)

Quand un groupe compte deux membres de titans de la mort technologique ANNEAUX DE SATURNE et un membre des parvenus de la mort technologique criminellement sous-estimés CALAMAR VAMPIRE, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur musique soit un blizzard de blastbeats hyper-précis et d’histrionics qui font fondre les frettes. Comme il s’avère, Miles Dimitri Boulanger, Aaron Stechauner et André Virrueta avait des idées plus aventureuses et imaginatives, et “Groupe de recherche” est le résultat extrêmement rafraîchissant.

Sur la base de l’ouvreur “Gardien du chemin”, un cynique pourrait anticiper un album plein de metalcore légèrement progressif avec de gros refrains brillants. N’ayez pas peur, cyniques, car INTRUSLes débuts de s sont férocement originaux, du moins en termes de métal moderne, et ne doivent pratiquement rien au courant dominant stérile. Au lieu de cela, cela ressemble à une nouvelle forme de métal progressif, étayée par la technicité furieuse que l’on attend des hommes impliqués, mais très clairement axée sur le songcraft et le tissage sans couture de textures et d’atmosphères. Bien qu’il n’y ait rien de rétro dans ces chansons, il y a une très SE RUER-comme un sens de l’ingéniosité libérée dans leurs structures, avec ce grignotage semblable à une pie d’éléments disparates faisant tout avancer avec exubérance. Des chansons comme “Pays de rêve” contiennent d’énormes quantités d’informations musicales, avec des détours réguliers dans tout, du black metal symphonique à l’ambiance sirupeuse, mais parviennent toujours à emballer un énorme punch mélodique.

En vérité, jouer de la musique hautement technique est assez facile lorsque vous êtes des musiciens de ce calibre, mais convertir cette maîtrise en chansons mémorables est un tout autre défi. Que ce soit par chance, jugement ou une combinaison des deux, INTRUS ont forgé un nouvel hybride subtil qui ressemble souvent, comme le veut le battage médiatique, à « un nouveau style de musique que les fans de tous genres peuvent apprécier et apprécier ».

Les instincts death metal du trio sont présents et corrects, bien sûr : “Dérive” est une affaire brutale par intermittence, mais avec une autre voix mélodique imposante, tout en étant plus proche “Des dents nues” est une émeute de thrash aux doigts agiles, avec les trois musiciens martelant les couleurs du métal à l’ancienne en feu. Globalement, cependant, “Groupe de recherche” sonne simplement frais. Tel qu’il est, INTRUS devra peut-être construire un héritage à partir de la base de la mort technologique, mais le vaste potentiel présenté ici est incontestable. Il s’agit d’un premier album chic, créatif et substantiel, avec une splendide version de DURAN DURAN‘s “Rio” étiqueté comme un régal supplémentaire. Bien joué.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).