Critiques de CD – Senjutsu Iron Maiden

(Parlophone / Warner)

Disque un :



01. Senjutsu



02. Stratège



03. L’écriture sur le mur



04. Perdu dans un monde perdu



05. Jours du futur passé



06. La machine à remonter le temps

Disque deux :



01. L’heure la plus sombre



02. Mort des Celtes



03. Le parchemin



04. L’enfer sur terre

OMI, un cas légitime et valable peut être fait pour l’affirmation que IRON MAIDEN est le plus grand groupe de heavy metal de tous les temps. Six ans se sont écoulés depuis la sortie du dernier album du groupe anglais, 2015’s “Le livre des âmes”, et l’acte légendaire revient maintenant pour combler le plus long écart entre les albums avec “Senjutsu”, un double album ambitieux. Bref, l’album est absolument magnifique. C’est celui qui reste fidèle au son de base du groupe tout en facilitant simultanément la curiosité musicale et la créativité inébranlables du groupe.

Fidèle aux récentes déclarations publiques des membres du groupe, “Senjutsu” comprend du matériel qui surprendra sûrement de nombreux auditeurs de longue date. L’ouverture, la chanson titre, par exemple, projette une énergie opprimée et morne atypique du groupe de heavy metal triomphant. C’est percutant et agréable mais très éloigné de IRON MAIDENson familier. Les synthés prêtent à l’aura plus sombre, et le batteur Nicko McBrainLe crawl tribal de crée une tension troublante faisant allusion à mais n’offrant jamais réellement de libération.

Un séquençage réfléchi augmente l’expérience de l’album. Dans ce cas, la tension de la piste titre est rompue par la deuxième piste, “Stratégie”. Cette chanson est mûre avec cette caractéristique toujours aussi caractéristique IRON MAIDEN galop, barré par la section rythmique de McBrain et bassiste extraordinaire Steve Harris, et poussé par le travail adroit des guitaristes David Murray, Janick Gers et Adrien Smith. Alors que le seul et unique Bruce Dickinson est connu pour ses pipes exagérées et montantes, en vieillissant, il n’a en aucun cas perdu le pouvoir et le commandement de sa voix. C’est plus le cas qu’il colore les chansons de manière appropriée, assortissant le calme et l’intensité en conséquence. En tant que tel, sa voix monstrueuse est suggestive et taquine tout au long “Stratégie”, ne s’épanouissant que pendant le refrain massif de la chanson.

Le single et la vidéo en vedette pour “L’écriture sur le mur” a apporté une attention considérable à la chanson et à l’album. Mais c’était un choix curieux compte tenu de la décision audacieuse d’embrasser certains éléments pseudo country, qui sont exploités avec goût et de manière ludique, mais la chanson est globalement terne. Pour être clair, cette mesure de qualité est relative, car la piste est toujours au-dessus de la tête et des épaules de la majeure partie de ce que nous entendons aujourd’hui dans le domaine du heavy metal.

IRON MAIDEN est régulièrement autoréférentiel tout au long “Senjutsu”, mais pas de manière péjorative. Ces clins d’œil vers le passé relient les choses de manière holistique. “Le Parchemin” rappelle clairement “Esclave de puissance” concernant les mélodies énergiques et de style moyen-oriental. C’est l’un de plusieurs Steve Harris chansons écrites sur l’album qui commencent par des intros acoustiques plus douces. Chacune d’entre elles est distincte, cependant, et ces intros ne sont que des unités de composition similaires qui ont du sens dans le cadre de Harrisl’approche de plus en plus cinématographique de l’écriture de chansons. Le dernier trimestre de “Le Parchemin” est assez exaltant, même s’il faut trop de temps pour arriver à ce point si tard dans la chanson.

“Senjutsu” est un marathon musical de plus de 82 minutes et divisé en 10 chansons. Considérant que la nature régulière du couplet-refrain-couplet est jetée par la fenêtre, il est difficile de se connecter avec certaines chansons, même après des sessions d’écoute répétées. Mais cela dit, il y a tellement de matériel détaillé et nuancé à apprécier que de nombreuses lectures complètes semblent obligatoires. “Senjutsu” est vraiment un « producteur », pour ainsi dire. Les auditeurs à courte durée d’attention d’aujourd’hui auront-ils la patience pour cela ? Nous devrons attendre et voir, mais les fans de longue date, les plus jeunes et les curieux seraient sages de prendre l’album. “Senjutsu” est un joyau moderne de l’un des plus grands groupes de heavy metal de tous les temps, sinon le plus grand absolu.

