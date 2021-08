Critiques de CD – Sepul Quarta Sepultura

(Explosion nucléaire)

01. Territoire (feat. David Ellefson)



02. Coupe-gorge (feat. Scott Ian)



03. Sepulnation (feat. Danko Jones)



04. Inner Self (feat. Phil Rind)



05. La haine de côté (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)



06. Masque (feat. Devin Townsend)



07. Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto)



08. Nid de vandales (feat. Alex Skolnick)



09. Esclave Nouveau Monde (feat. Matthew K. Heafy)



10. Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)



11. Les singes de Dieu (feat. Rob Cavestany)



12. Phantom Self (feat. Mark Holcomb)



13. Slaves Of Pain (feat. Frédéric Leclercq & Marcello Pompeu)



14. Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)



15. Orgasmatron (feat. Phil Campbell)

Légendes du thrash metal brésilien SÉPULTURE ont dû endurer la pandémie dévastatrice comme tout le monde. Le moment de la pandémie était incroyablement malheureux pour le groupe qui venait de sortir son album monstrueux “Quadra” en février 2020 : signifiant que l’unité n’a pas pu tourner dans son accompagnement. L’acte prolifique et laborieux n’a cependant pas permis à la pandémie de les forcer à l’inactivité. Au lieu de cela, les Brésiliens ont enrôlé certains de leurs amis et collègues pour réenregistrer certains de leurs classiques ; chansons qui ont été publiées dans une série de Youtube vidéos qui ont depuis été mixées et masterisées par Conrado Ruther dans une collection intitulée “SepulQuarta”.

Les musiciens invités constituent une véritable liste de « who’s who » de sommités du métal, bien sûr. D’une manière générale, les réenregistrements ne surpassent certainement pas les pistes originales, mais ce sont des interprétations intéressantes et fraîches de chansons vénérées. Dès le départ, SÉPULTURE grèves avec leur version mise à jour “Territoire” (de « Annonce du chaos » ), mettant en vedette l’ancien MEGADETH bassiste Dave Ellefson. L’incroyablement agressif “Les racines” chanson “Coupe-gorge” suit avec l’aide de ANTHRAXle guitariste légendaire de Scott Ian. Qu’est-ce qu’il y a de plus notable dans ces chansons et d’autres qui ont été extraites du Max Cavalera l’ère n’est pas les musiciens invités, cependant. “Nouveau gars” Derrick vert, qui fait partie du groupe depuis un peu moins d’un quart de siècle, rayonne de mille feux “SepulQuarta” avec une voix qui ressemble bien sûr à Max‘s. Mais comme nous le savons, Vert est un chanteur très distinct et son point de vue sur Max Cavalera-Les chansons de l’ère élèvent la sortie au-dessus du statut de nouveauté. On peut en dire autant du batteur virtuose Eloy Casagrandeles performances de qui ont été créées à l’origine par Igor Cavalera.

Les autres invités ont évidemment aussi un impact. VILLE DE DEVIN, par exemple, prête ses talents impressionnants à “Masquer” (de “Kairos”), ajoutant sa fusée bizarre à SÉPULTURE avec sa voix unique et son énorme travail de solo de guitare. ANGRA‘s Rafael Bittencourtla révision de “Kaiowas” (de « Année du chaos » ) est vraiment aventureux et fougueux. Il offre un contraste unique et lumineux à Andreas Kisserle matériel source de. Autre part, TRIVIUM‘s Matthew K. Heafy offre très probablement la prestation vocale la plus lourde et la plus intense de sa carrière sur “Esclave Nouveau Monde” (de « Année du chaos » ).

Compte tenu des performances organiques à portée de main, des livraisons légèrement variées par rapport aux chansons originales et des contributions des musiciens invités notables, SÉPULTURE a effectivement insufflé une nouvelle vie au matériel classique du groupe et prouve la valeur de la formation actuelle et de longue date du groupe. “SepulQuarta” fournit également un bon aperçu du matériel du groupe au cours des 20 dernières années, rappelant aux fans que le groupe a sorti de grandes quantités de matériel incroyable après le Max Cavalera ère, qui est également décemment couverte dans le communiqué.

