Critiques de CD – Sermons Of The Sinner Kk’s Priest

01. Incarnation



02. Coup de foudre infernal



03. Sermons du pécheur



04. Sacerdote et Diablo



05. Levez vos poings



06. Frères de la route



07. Métal à travers et à travers



08. Sauvage et libre



09. Salut au prêtre



10. Le retour de la sentinelle

Le heavy metal et ses nombreux sous-genres n’existeraient tout simplement pas sans la musique tonitruante de certains groupes pionniers comme JUDAS PRIEST. Les icônes classiques de la guitare jumelle de l’unité Glenn Tipton et KK Downing ont inspiré d’innombrables adeptes avec leurs riffs rugissants, leurs mélodies passionnées, leur travail inspirant à double guitare et leurs solos de compromis à couper le souffle. Rien ne dure éternellement, cependant, et Abattre s’est séparé de PRÊTRE Il y a 10 ans, en passant la majeure partie de ce temps loin des rigueurs d’être dans un groupe d’enregistrement et de tournée sérieux. Mais ces dernières années, Abattre senti le feu revenir, et après une décennie d’absence importante, le héros du heavy metal revient avec LE PRÊTRE DE KK, un projet qui rend hommage au passé et à la contribution du guitariste au heavy metal.

Abattre n’est pas le seul visage familier de l’héritage qui est JUDAS PRIEST, bien que. LE PRÊTRE DE KK possède également les talents de chanteur extraordinaire Tim “Éventreur” Owens, qui a rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe légendaire — les années 1997 “Jugulateur” et 2001 “Démolition” – antérieur à PRÊTRE se réunir avec Rob Halford en 2003. L’ensemble est complété par le guitariste AJ Mills (HOSTILE), le batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE) et bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX). Le quintette sort avec son premier album complet, “Sermons du pécheur”. L’effort s’avère à la fois une agréable surprise et un peu décevant.

Le surnom du projet est suffisamment explicite pour nous faire savoir que Abattre n’hésite pas à se vanter de son histoire, ni à cacher le fait que le nouveau groupe est une extension de l’esprit de JUDAS PRIEST. Et cet esprit n’a pas l’impression d’avoir été ravivé sous la forme d’un retour forcé ou d’une saisie d’argent. Les sons sont familiers, authentiques et émouvants. Des chansons comme “Métal à travers et à travers” sont puissants et triomphants, bien sûr, à tel point que l’on peut regarder au-delà des paroles excessivement ringardes. “Éclair de l’enfer” est tout aussi bruyant que son nom l’indique. Autre part, “Sauvage et libre” est occupé, vertigineux, concentré et mémorable à la fois. Au pire, cependant, LE PRÊTRE DE KK a la sensation d’un PRÊTRE acte d’hommage. Les maillons faibles évidents sont heureusement rares, mais bien présents sur la chanson de metal pride absolument embarrassante “Frères de la route”.

Le puissant JUDAS PRIEST a dressé sa vilaine tête il y a un demi-siècle. C’est génial de voir qu’ils tirent sur tous les cylindres, et que la clé, guitariste de longue date, est partie KK Downing a redynamisé sa carrière avec son nouveau projet. Un projet qui rappelle un peu le puissant PRÊTRE, et à juste titre puisqu’il a contribué à faire de ce groupe ce qu’il est. Certains des conflits intérieurs bien médiatisés impliquant Abattrele départ et l’absence de JUDAS PRIEST ont été malheureux, mais quelle que soit la façon dont vous le coupez, le légendaire guitariste de heavy metal est de retour avec un album agréable qui est indéniablement fidèle à l’essence du heavy metal classique et JUDAS PRIEST.

