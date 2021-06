Critiques de CD – Serpent & Spirit Urne

(Chandelle / Spinefarm)

01. Serpent et esprit



02. Le Palais des Diables et des Loups



03. Mémorial



04. Lune & Ciel



05. Cœur désolé



06. Envier les morts



07. Mémorial – Chante-moi pour me reposer



08. Un tombeau si frêle

Il ne sert à rien de l’obscurcir et de le développer avec un préambule sinueux : URNE sont vraiment spéciaux, et c’est un premier album absolument monstrueux à tous les niveaux imaginables. Les critiques musicaux ont tendance à ne pas jeter leurs secrets temporaires en l’air avec autant d’abandon, mais “Serpent & Esprit” est le genre de disque de heavy metal qui restaurera complètement votre foi dans la capacité de l’ère moderne à produire de la grandeur. D’un poids écrasant et évocateur de toutes sortes de choses fantastiques, bien que toujours beaucoup plus grandes et plus convaincantes que la somme de ces parties, URNELe premier long métrage de devrait figurer dans de nombreuses listes de fin d’année et, au fur et à mesure que le mot se répand, ils doivent sûrement être destinés à de grandes choses. Non, je ne pleure pas. Tu pleures.

Au cœur de cette révélation de 54 minutes, flamboient majestueusement le son et l’esprit du heavy metal le plus classique imaginable. La chanson titre d’ouverture s’estompe avec un glorieux lavage de grandeur à deux fils, évoquant tous les partisans évidents de cet art, mais l’essence de METALLIQUE‘s “…Et la justice pour tous” en particulier. Alors que le groupe au complet démarre, il est immédiatement évident que URNE ont forgé un nouvel hybride ici, mais sans aucune de la conscience de soi qui l’accompagne habituellement. Alors que le premier riff metal à part entière démarre, ce trio sonne comme une armée qui gronde sur un horizon boursouflé. Au fur et à mesure que la chanson s’étend, c’est une tempête parfaite de grain de thrash metal, de muscle post-métal et de flair progressif, avec des interjections mélodiques élégantes et un sentiment toujours croissant de puissance brutale. C’est épique, impressionnant et émotionnellement suralimenté d’une manière que la grande majorité du métal dit moderne ne l’est généralement pas.

Un assaut plus succinct de cinq minutes, “Le Palais des Diables et des Loups” est construit autour d’un riff sans vergogne simple, mais livré avec une telle férocité que la résistance est inutile. Encore une fois, la chanson est un carnaval d’idées intelligentes, de bendy ALICE ENCHAÎNÉE riffs à un refrain noueux qui ne serait pas déplacé sur un INTÉGRITÉ record, avec une descente finale au paradis des méga-riffs qui garantit pratiquement des problèmes de colonne vertébrale pour toutes les personnes impliquées.

Deux chansons dans, et “Serpent & Esprit” ressemble déjà à l’un des albums de l’année, mais les premiers disques sont rarement impeccables et les cyniques pourraient s’attendre à un ralentissement. Il n’y en a pas. De l’opulent, JEUNE FILLE-teinté “Mémorial” à la sombre et mortelle ruée de la fermeture “Un tombeau si frêle”, URNE ont emballé une quantité ridicule dans chaque chanson, mais en conservant toujours un sentiment d’élan et de fluidité. Ce sont des chansons brillamment conçues, des épopées progressives immaculées et des assauts meurtriers et écrasants, le tout en même temps. Plongez simplement dans le monolithe punitif de “Cœur désolé” : très probablement le pic créatif et émotif de l’album. Avec une autorité qui vient de savoir exactement où se trouvent leurs forces, URNE livrer chacune des nombreuses surprises dynamiques de la chanson avec une finesse étrange, avec le chanteur (et le bassiste) Joe Nally sentant de manière audible la puissance de la musique le traverser. C’est un moment magique, mais sur un album entièrement construit à partir d’eux. Audacieux.

Et ai-je mentionné les riffs ? Vous pouvez très bien en déduire l’utilisation de la sorcellerie pendant “Serpent & Esprit” car URNE ont tellement de bons riffs que même sans toutes les belles mélodies, des pans de mélancolie tangible, des plongées profondes dans la brutalité et des vanités progressistes aux yeux écarquillés, ce disque serait un solide candidat pour le premier de l’année. Avec tout cela inclus, c’est un candidat décent pour le début de la décennie jusqu’à présent. Encore une fois tu pleures.

