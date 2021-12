Critiques de CD – Servant Of The Mind Volbeat

(EMI)

01. Temple d’Ekur



02. Attends une minute ma fille



03. Les pierres sacrées



04. Le blues du fusil de chasse



05. Le diable fait rage



06. Ne dis pas plus



07. Descente au paradis



08. Dagen Før (feat. Stine Bramsen)



09. Le Passager



10. Entrez dans la lumière



11. Devenir



12. Verrouillage de l’esprit



13. Birgitta de Lasse

Après 20 ans, sept albums studio et d’innombrables concerts festifs, VOLBEAT sont devenus omniprésents et très appréciés. La formule musicale inspirée de l’équipe danoise a toujours semblé venir naturellement, et qu’elle soit complètement immergée dans le monde des gros riffs métalliques, ou plongeant avec nostalgie dans les charmes intemporels du rockabilly, VOLBEAT ont toujours été une proposition simple et sans prétention. Ils ont été cohérents aussi. 2016 est légèrement anémique « Scellez l’affaire & Let’s Boogie » Mis à part, chaque disque a livré des hymnes durables et a doucement bricolé cette formule. Deux ans après l’excellent « Retourner, Rejouer, Rebondir », la huitième VOLBEAT L’album respecte ces normes et est, comme les fans de longue date s’y attendent, un autre gros album rock ‘n’ metal grandiose avec une grande carotte et une gâchette qui démange.

Il est toujours temps de gagner de nouveaux convertis, bien sûr, mais VOLBEAT n’ont aucune raison de s’écarter trop sauvagement de la voie qu’ils ont choisie. Cela dit, « Serviteur de l’esprit » contient certaines des chansons les plus lourdes que le groupe ait jamais enregistrées, ainsi qu’une poignée de courbes modérées, qui se combinent toutes pour donner l’impression que ce disque est le plus complet à ce jour. Même s’ils font exactement ce que vous espérez et attendez qu’ils fassent, VOLBEAT son recentré et nouvellement gonflé ici. « Les Pierres Sacrées », « Devenir » et « La Birgitta de Lasse » sont tous d’énormes ragers de heavy metal, bien que toujours bénis avec l’un des Poulsen‘s envolée des crochets vocaux. Célibataire récent « Le bleu du fusil de chasse » est moins ouvertement lourd mais délivre toujours un punch saccadé : le son du classique VOLBEAT avec une force stéroïdienne fraîche qui coule dans ses veines. Ouvreur « Temple d’Ekur » est aussi épique et exagéré que son titre l’indique, et va faire sauter le toit lorsqu’il est accompagné d’un pyro excessif et du rugissement d’une foule.

Pendant ce temps, « Dagen Fûr » (avec Stine Bramsen des géants danois de la pop ALPHABEAT) est un banger AOR sans vergogne, regorgeant d’éclats de production conçus pour la radio des années 80. Presque indécemment accrocheur et pourtant toujours alimenté par VOLBEATla vision de rock ‘n’ roll électrifié de , cela aurait été un énorme succès graphique il y a 40 ans et pourrait encore atteindre ce destin aujourd’hui. En revanche, « Entrez dans la lumière » est le déchaînement rockabilly effrayant de l’album; avec une guitare acidulée exquise et un soupçon de menace post-punk, c’est un changement de rythme habile et l’une des meilleures chansons ici.

Certes, si vous espériez que VOLBEAT feraient quelque chose de radical et remanieraient complètement leur son, « Serviteur de l’esprit » n’est pas l’album pour vous. Ce sera, cependant, l’album pour un grand nombre d’autres personnes, alors que les rois danois du rockabilly metal continuent d’être seuls, les poches remplies de morceaux massifs et affirmatifs. Les spectacles seront fous.

