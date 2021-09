Critiques de CD – Somnia Hawkwind

(Rouge cerise)

01. Insomnie



02. Rencontres étranges



03. Alcyone



04. Compter les moutons



05. Bleus chinois



06. Ce n’est qu’un rêve



07. Méditation



08. Fais de beaux rêves



09. Je ne peux pas te faire oublier



10. Petits objets dans l’espace



11. Étoile du pouls



12. Barkus



13. Grotte des rêves fantômes

Un demi-siècle après le début de leur carrière et des rockers spatiaux légendaires FAUCONLa folie expérimentale et révolutionnaire de s a fourni une influence incommensurable sur la musique progressive lourde. Depuis le premier jour, ils ont contribué au monde de la musique en adoptant une approche du champ gauche, se permettant d’errer de manière créative le long de leur chemin, tout en restant sur une trajectoire cohérente et logique sans jamais trahir leur son et essence de base. De nombreux musiciens notables ont joué avec le groupe anglais, y compris CRÈME le batteur Boulangerie au gingembre et Lemmy, dont ce dernier a été évincé à la suite d’une arrestation liée à la drogue à la frontière canado-américaine. Mais FAUCONle vrai cœur et l’âme de ‘s a toujours été son seul membre original restant, le leader Dave Brock. Bien qu’à 80 ans, il soit au plus profond de ses années d’or, il ne montre aucun signe de ralentissement. Au lieu, Brock et compagnie vont de l’avant avec leur 34e (!!!) album : “Somnie”, une version qui ne manquera pas de satisfaire les passionnés de longue date.

Ce faire le tour, Brock mène la marche avec un point focal thématique qui est encore plus bizarre que la focalisation éprouvée de l’acte sur l’espace. “Somnie” est un voyage dans le royaume du sommeil, et les 13 titres qu’il contient sont tout aussi engourdissants et sédatifs qu’ils sont revigorants et titillants.

Numéro d’ouverture “Insomnie” commence par de beaux et réconfortants sons de rock spatial qui se transforment en des sons attrayants et stimulants tout en étant paradoxalement troublants en même temps. Au fur et à mesure que la chanson progresse, l’instrumentation serpente à travers des passages nettement plus dérangeants. Beaucoup plus tard dans la sortie, “Barkus”Les mélodies de guitare de ‘s sont les seules fenêtres de l’album sur un paysage émotionnel plus purement exaltant et lumineux. Ce n’est pas que l’énergie de “Somnie” est excessivement oppressant, mais il est certain que “Somnie”Le voyage de rêve de s’incline davantage vers une expérience cauchemardesque.

S’en tenir à la FAUCON standard, les chansons comportent des sections périodiques de hard rock qui sont injectées dans l’ambiance stratifiée et lourde de synthé. Vrais envers “Somnie”La base conceptuelle de , l’approche reflète la nature de la façon dont nous rêvons – la façon dont nous ressentons des expériences surréalistes et d’un autre monde qui sont parfois interrompues de manière abrupte ou fluide par des idées et des sentiments plus liés à la vie réelle. “Somnie” est l’un des albums les plus intrigants et captivants qui FAUCON est sorti depuis des années. Les parties percutantes ne sont pas aussi fréquentes ou robustes qu’elles l’étaient autrefois, mais elles sont appropriées au concept de l’album et ont du sens compte tenu Brock‘sauge.

La beauté relative et la production claire se prêtent à “Somnie” étant l’une des versions les plus accessibles de FAUCONcarrière. Encore “Somnie” est tout aussi atypique que FAUCON a toujours été comparé à la plupart des nouvelles musiques qui existent, et le groupe continue d’être aussi passionnant qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est pas une mince affaire pour un groupe qui existe depuis plus de 50 ans.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).