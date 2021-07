(Méchants Bon / ADA)

01. Le fardeau de la croyance



02. Réparez-vous



03. Sauvetage



04. Loin du paradis



05. Saigne-moi



06. Méduse



07. Courants



08. Porter le poids



09. Froid



10. Pour toujours

Une décennie s’est écoulée depuis la sortie du premier TEMPS DE GRÂCE album, mais les principaux protagonistes ADAM D et JESSE LEACH avoir l’excuse inattaquable d’avoir été autrement occupé par une résurrection ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR pendant cette période. En vérité, cela a toujours été un projet discret, du moins dans le sens où il cherche à explorer les limites les plus sombres de Lixivierles paroles de et, comme présenté au début “L’hymne d’un homme brisé”, une approche musicale plus résolument ésotérique et aventureuse que ne le permet sans doute ce travail de jour très médiatisé. La différence entre le premier TEMPS DE GRÂCE record et cela, sa suite tant attendue, est pourtant immédiatement et abondamment apparente. Où les débuts semblaient prendre le ANTIDÉMARREUR blueprint comme point de départ, infusant ce son familier avec des éléments de post-rock et de grunge, “Chants de perte et de séparation” va jusqu’au bout, dépouillant la grande majorité des ADAM D les tropes de guitare et les remplacer par un hybride fluide mais concentré de rock alternatif brillant et graveleux et de mélancolie chatoyante et post-tout.

À leur plus accessible, TEMPS DE GRÂCE pourrait être confondu avec NŒUD COULANT en mode ballade sombre : Lixivierla voix de est une révélation tout au long, mais plus particulièrement sur les moments plus ouvertement radiophoniques de l’album, l’ouverture maussade de l’alt-country “Le fardeau de la croyance” et le doux-amer “Saigne-moi” parmi eux. Mais ce sont les moments où des idées superficiellement simples explosent soudainement en une splendeur vive et multicouche qui marque “Chants de perte et de séparation” comme un bond en avant significatif pour cette activité parascolaire. “Loin du paradis” est sombre comme l’enfer, mais épique et étrangement édifiant aussi; avec Lixivier perdu dans une rêverie poétique, alors que des riffs au rythme moyen conspirent pour intensifier le drame, au milieu d’une construction lente et scintillante de dynamiques grand écran. “Méduse” est génial aussi : construit autour d’un riff monstrueux et mutant de blues metal de ZAKK WYLDE-comme l’immensité, et béni avec un fanfaron soporifique et au ralenti, c’est comme une mise à niveau ingénieuse et sincère pour le destin faussé de “Saleté”-ère ALICE ENCHAÎNÉE, avec Lixivierrugit scabreux comme bonus de bienvenue. Le plus touchant de tous, la clôture “Toujours” prend TEMPS DE GRÂCE aux plaines désertiques baignées de soleil, encapsulant la dérive morbide de tout ce qui s’est passé auparavant à travers six minutes de mélodrame merveilleusement mélodique mais terminal d’angoisse.

Les inconvénients de tout cela sont que “Chants de perte et de séparation” est impitoyable dans sa tonalité tachée de larmes, et que le sérieux de Leach devient parfois écrasant, même si sa sincérité reste indiscutable. Heureusement, les chansons sont presque toutes d’une telle qualité, et si émotionnellement adaptées à ces temps turbulents, que même les cyniques ricanants pourraient avoir du mal à retenir leurs larmes.

