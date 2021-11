Critiques de CD – Street Lethal Crazy Lixx

(Frontières)

01. Entrez dans le dojo



02. S’élever au-dessus



03. Hymne pour l’Amérique



04. Le pouvoir



05. Tendre la main



06. Fureur finale



07. Rue mortelle



08. Pris entre le rock’n’roll



09. Au milieu de rien



10. Un feu – un but



11. Voleur dans la nuit

Bien que sans doute plus célébrée dans le monde des vestes de tournée en satin obligatoires que dans le courant dominant du métal, la Suède LIXX FOU ont tourné en dérision l’idée que le glam metal des années 80 est une idée périmée. Il y a certainement beaucoup de groupes qui vendent quelque chose de similaire, mais le puissant CHAUFFER à part ça, personne ne cloue le son et l’ambiance des jours où DEF LEPPARD et MOTLEY CRUE gouverné la planète mieux que ces parvenus spandex. « Rue mortelle » est le septième album studio du groupe, et bien que des talents moindres soient aux prises avec la loi des rendements créatifs décroissants à ce stade, LIXX FOU un son plus frais que jamais ici, armé de quelques chansons tueuses qui offrent un éclat de production de pointe qui compense ce qui est une expérience rétro par ailleurs provocante.

Si vous voulez des hymnes fougueux, les mains en l’air, « Rue mortelle » est conçu pour livrer. « Surmonter » et célibataire « Hymne pour l’Amérique » sont des joyaux instantanés, car les instincts AOR des Suédois se heurtent à des riffs suffisamment accrocheurs pour donner PHIL COLLEN nuits blanches. « Un feu, un but » est un autre œil de bœuf joyeux, avec des harmonies vocales parfaites et un refrain qui vaut la peine d’être inséré dans ces jeans skinny aux dimensions difficiles. Entre les deux, il y a des moments de modernisme astucieux (la pulsation synthwave doucement frémissante des « La Furie Finale »), des ballades joyeusement survoltées (« Au milieu de rien ») et plusieurs chansons qui se faufilent par la porte de derrière avec de vrais riffs de heavy metal, notamment le bruit sourd de la chanson titre.

La fermeture « Voleur dans la nuit » est peut-être la seule grande surprise ici : pas que LIXX FOU n’ont aucune raison crédible de s’écarter de la formule choisie à ce stade. Sept minutes et audiblement touché par IRON MAIDENla main spectrale de , c’est le moment le plus lourd et le plus mémorable de l’album, alors que des riffs plus classiques conspirent vers des chorus géants crescendos, s’arrêtant pour un émouvant instrumental méchamment sucré à mi-parcours. Tout doute persistant que vous pourriez avoir sur « Rue mortelle »le sérieux en tant qu’effort artistique s’évapore instantanément, car autant que LIXX FOU sont tous destinés à remonter le moral et à évoquer l’esprit exubérant d’une décennie lointaine, ils sont aussi incroyablement, odieusement bons dans ce domaine, et leur septième album est sans équivoque leur meilleur à ce jour.

