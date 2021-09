Critiques de CD – Strong Anette Olzon

(Frontières)

01. Au revoir au revoir



02. Marre de toi



03. J’ai besoin de rester



04. Fort



05. Parasite



06. Triste berceuse



07. Fanatique fantastique



08. Qui peut les sauver



09. Attrape de mes rêves



10. Écoutez-les rugir



11. Lancez les dés

Comme tout le monde le sait, la meilleure vengeance est de bien vivre. Anette Olzon la regarde depuis longtemps SOUHAITE NUIT l’expérience se dissout dans le rétroviseur, mais il y a toujours un fort sentiment que le Suédois mérite un autre coup solide à la gloire. Il n’y avait rien de mal avec le premier album solo de 2014 “Éclat”, ni avec les deux enregistrements qu’elle a réalisés dans le cadre de L’ÉLÉMENT FONCÉ, bien sûr. Les fans du côté plus symphonique et doucement mélodique de OlzonLa musique de a été certainement bien servie par les débuts éponymes de ce dernier projet en 2017 et 2019 “Chansons la nuit chante”. Pendant ce temps, les fans de chant sans vergogne, balles au mur, ont reçu une dose étouffante via 2020 ” Des mondes à part “: sa collaboration avec la centrale à gorge en cuir Russell Allen. Néanmoins, “Fort” est immédiatement identifiable comme le son de Olzon dans son élément, alors que tous les attributs du passé fondent et que cette voix éternellement sous-estimée est enfin libre de se déchirer sur 11 smashers pop-metal tranchants, conçus et mélodiquement irrésistibles avec ANETTE OLZON placardé sur le panneau d’affichage comme l’événement principal incontesté.

Premièrement, “Fort” est étonnamment lourd, de la meilleure façon possible. Il ne fait aucun doute que ces chansons vivent ou meurent grâce à la force de leurs refrains et de leurs arrangements accrocheurs. Mais alors que beaucoup dans le monde du métal symphonique privilégient les tons vifs du power metal mélodique, ces chansons sont soulignées par quelque chose se rapprochant du bruit sourd et futuriste du melo-death. Associé à Olzonl’affichage vocal le meilleur et le plus polyvalent à ce jour, “Fort” botte une quantité absurde de cul depuis ses premiers instants et jusqu’à sa conclusion glorieuse et follement mélodramatique. Même la ballade maîtresse, ” Triste berceuse “, se déclenche comme une explosion nucléaire.

“Fort” est tout au sujet des chansons. Ouvreur “Au revoir au revoir” est si strident et rapide qu’il prend le chemin du souffle, avant que le premier de nombreux chœurs plaqués de platine élève les choses à une hauteur encore plus grande. Célibataires récents “Malade de toi” et “Fanatique fantastique” sont tout aussi impeccables. Olzon chante avec une conviction retrouvée, armé de mélodies tueuses et soutenu par des vagues de riffs de terre brûlée. Un autre single, “Parasite”, est le plus fougueux de tous, alors que les sensibilités pop raffinées se heurtent à une pompe de pointe. En revanche, “Attrapeur de mes rêves” est l’hymne heavy metal de l’album, avec des riffs power-thrash comme force motrice et un refrain qui aurait honoré n’importe quel classique de la vieille école des années 80. Pendant ce temps, un ton plus opulent est adopté pour “Qui peut les sauver”, dans lequel un soupçon de splendeur du métal progressif ajoute une richesse supplémentaire à la palette de couleurs et Olzon jette un sort caméléon dans un duel/duo gothique avec un grognement Johan Husgafvel (le bassiste et le mari de la chanteuse).

Clôture avec deux autres gemmes pop-metal parfaites – la tempête galopante de « Entendez-les rugir »; le pessimiste mais dynamique “Lancer les dés” – “Fort” est dépourvu de charge, dense de charme et absolument débordant de grosses chansons de métal brillant. La meilleure chose Olzon a mis son nom depuis “Imaginaerum”, il y a une dizaine d’années, cela vit bien sous forme sonore. Fort est à peu près juste.

