Critiques de CD – Succumb Altarage

(Activistes souterrains de Season Of Mist)

01. Arrivée négative



02. Magno Evento



03. Manœuvre



04. Perdu



05. Mécanisme de drainage



06. Témoin observateur



07. Avertissement juste



08. Lavath



09. Forja



10. Vers l’intérieur



11. Vour Concession



12. Devorador De Mundos

Quand le métal extrême nous emmène, l’auditeur, dans un voyage à travers un tourbillon soutenu et étouffant de tourments existentiels et de fureur noire, eh bien, ce ne sera probablement pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui se sont abandonnés au bruit extraordinaire et unique ALTARAGE font depuis leur démo de 2015, “XXMV”, “Succomber” offre une autre occasion incontournable d’embrasser la folie. Cet équipage espagnol joue du death metal de la même manière qu’une moissonneuse-batteuse coupe l’herbe: sans relâche, mais aussi avec chaque dernière lueur de lumière aspirée du spectre sonore. Le résultat est certainement reconnaissable en tant que death metal, mais c’est beaucoup plus comme être aspiré dans un vortex impie de souffrance. Encore une fois, peut-être pas tout le monde.

Il y a des précédents pour ce genre de barrage infernal, bien sûr. Trace des échos de IMMOLATIONLe catalogue inattaquable peut être entendu clairement lorsque ALTARAGE claquent à pleine fourrure. Et si tu t’es déjà demandé quoi PORTAIL sonnerait comme si vous pouviez réellement entendre les riffs correctement, des chansons comme “Mécanisme de drainage” et “Magno Evento” confirment qu’une touche de clarté conduit à plus d’ambiance, pas moins. Ce sentiment de terreur abyssale et bouillonnante est toujours là au milieu de la myopie glissante et du crescendo sans fin de “Foregone” et dans un matériau plus brutal et succinct comme le relativement simple “Vers l’intérieur”. Mais grâce à une production composée uniquement de muscles et de tendons, maintenus ensemble par un rugissement ambiant persistant et ébranlant des profondeurs de l’oubli, l’équilibre entre destruction et perturbation est à peu près parfait.

Malgré son esthétique monochrome impitoyable, ALTARAGELe son s’est élargi depuis le déchaînement de la vision tunnel de 2016 «Nihl» début. Les deux derniers titres de cet album fournissent des preuves particulièrement convaincantes. “Vour Concession” réinvente le blitzkrieg de l’enfer pour le cuir des Espagnols comme un rituel maraudant à mi-rythme, se terminant par une vague troublante d’ambiance sombre. Épopée de clôture “Devorador De Mundos” est tout simplement horrible, de la meilleure façon possible, car ALTARAGE ouvrez les vannes du destin, permettant à l’espoir de s’effondrer au ralenti alors que la gueule béante de l’enfer crache un bruit de désintégration, noirci des ombres sonores pendant 21 minutes punitives et impitoyables.

Le monde bénéficie peut-être d’un optimisme prudent en ce moment, mais ALTARAGE sont déterminés à écraser cette étincelle de positivité sous une botte géante incrustée de cafards. Venez faire le tour ou non. Nous nous dirigeons tous vers la même destination de toute façon.

