Critiques de CD – Tales From Six Feet Under Charlotte Wessels

(Napalm)

01. Surhumain



02. Afkicken



03. Chef-d’œuvre



04. Victor



05. Nouvelle mythologie



06. Source de la flamme



07. pleure petite soeur



08. Lizzie – Un duo avec Alissa White-Gluz



09. FSU (2020)



10. Révolution douce

La nouvelle que DELAIN étaient revenus à leur incarnation d’origine en tant que maestro du clavier Martijn WesterholtLe projet d’un homme a été accueilli avec une certaine perplexité par la base de fans sans cesse croissante du groupe. Dernières années “Apocalypse et froid” album était un smash certifié, sans doute le plus fort DELAIN album encore et un joli pas de côté loin de la norme du métal symphonique, avec le chanteur Charlotte Wessel, en particulier, sous la forme de sa vie. Mais quels que soient les tenants et les aboutissants de la politique du groupe, un résultat très bienvenu de ce bouleversement inattendu – associé, comme toujours, aux récentes circonstances liées à la pandémie – est que Wessels a saisi l’opportunité de faire son premier disque solo, visiblement libre de toute attente ou du fardeau des gloires passées. Apparaissant presque de nulle part, “Contes de six pieds sous terre” annonce l’arrivée d’un talent singulier, et qui n’a aucune envie de flatter une foule en particulier. En termes plus simples, Wesselsles débuts de sont garantis pour faire frissonner DELAIN fans tout en offrant simultanément tout sauf ce qui était attendu.

Enregistré isolément, “Contes de six pieds sous terre” est entièrement Wesselsson propre travail, toute instrumentation incluse, et ces chansons respirent l’intimité liée au studio et le doux bourdonnement d’une expérimentation perpétuelle. Mais ce qui surprend vraiment, c’est la diversité de l’approche du chanteur : chacune de ces dix chansons possède sa propre identité robuste, tandis que les arrangements et le choix d’instrumentation varient énormément tout au long.

“Surhumain” est un point de départ sublime – tout scintillant, balayage glacial, grandeur pop de chambre et mélodies douces-amères. “Akicken” renverse le script, embrassant une impulsion glam-rock bouillonnante et des doses saines de pompe théâtrale et de menace noirâtre, avec Wessels comme la chanteuse fantomatique menant une danse glamour de la mort. “Chef-d’oeuvre” est une électro-pop d’une netteté remarquable avec des guitares acoustiques désarmantes et un chœur aussi contagieux qu’un entrepôt rempli de nigauds démasqués. En revanche, “Victor” est un rêve de fièvre folk rock brumeux et bégayant, riche d’harmonies vocales sucrées et incroyablement léger sur ses pieds, tandis que “Nouvelle mythologie” s’enfonce majestueusement dans la soupe gothique frémissante, comme un écho astucieux du passé et du présent du théâtre musical. “Source de la flamme” glisse sur une faible impulsion techno, avant de se transformer en un majestueux barrage de tension post-punk. Pendant ce temps, l’album avance à un rythme effréné, les idées rebondissent sur les murs et aucune durée d’attention n’est laissée de côté.

Une couverture de “Les garçons perdus” pétard “Pleure petite soeur” (à l’origine par Gérard Mcmahon, sous le pseudonyme Gérard McMann, apparemment !) fait des choses grandioses et ingénieuses avec le cadre pop des années 80 de l’original, et Wessels savoure clairement la reconstruction d’un moment celluloïd aussi emblématique. De même, elle duo avec ENNEMI JURÉ‘s Alissa White-Gluz sur le somptueux mélodrame de “Lizzie”, et les deux chanteurs sont WesselsLa toile de fond musicale épique mais étrangement claustrophobe vibre et claque derrière eux. Une accolade de fermeture de “FSU (2020)” (où Wessels semble inventer le punk rock symphonique) et l’immensité adorable de sincères, sombres-Disney coup de départ “Révolution douce” ajouter encore plus de profondeur à l’enregistrement ; ses derniers instants laissés à Wesselsest une voix désincarnée mais infiniment chaleureuse et crédible, qui s’envole lentement dans le vide.

Encore une fois, ce n’est certainement pas ce à quoi la plupart des fans s’attendront, et c’est d’autant plus excitant et absorbant en conséquence. Laissée à elle-même, Charlotte Wessel a saisi l’occasion et a livré un premier disque solo vraiment génial. Bravo.

