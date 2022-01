Critiques de CD – The Chosen Enterprise Earth

(MNRK lourd)

01. Où les rêves sont brisés



02. Réanimer // Désintégrer



03. Déchaînez l’enfer



04. Je dois m’échapper



05. La tour



06. Ils n’ont pas d’honneur



07. Viaduc



08. Vous n’avez pas pu me sauver



09. Chemin impie



10. Les légendes ne meurent jamais



11. Mon sang leur satiété



12. Clé squelette



13. L’élu



14. Atlas

C’était évident de leur premier album largement acclamé « Patient 0 » cette ENTREPRISE TERRE étaient un groupe de deathcore avec une concentration inhabituelle et une individualité féroce. Sept ans plus tard, rien n’a beaucoup changé à cet égard. Fidèle à la ferveur de l’évolution de 2019 « Lucifère », l’équipe de Spokane a fait un autre bond en avant spectaculaire sur leur quatrième album, élargissant leur son et, encore une fois, se démarquant de la meute des poursuivants. De la même manière que WHITECHAPEL ont progressivement évolué vers quelque chose de bien plus intéressant que ce à quoi ils s’attendaient peut-être, ENTREPRISE TERRE venir assez près de transcender complètement le deathcore sur « L’élu », au lieu de cela, poursuivant un nouvel hybride souvent électrisant de styles métalliques modernes (et pas si modernes), regorgeant de morceaux bien plus gros que sur n’importe quel disque précédent. Dès les premières secondes de « Où les rêves sont brisés », le poids pur et brillant de cette chose est abondamment apparent. « L’élu » semble énorme et définitif.

Sonner incroyable n’est que la moitié de la bataille, bien sûr. ENTREPRISE TERRE se sont longtemps distingués comme des auteurs-compositeurs plus pointus et plus imaginatifs que la plupart dans ce genre, et sans quelques airs incisifs et mémorables, « L’élu » serait simplement une autre refonte impeccable et coûteuse pour le métal moderne (extrême). Heureusement, cet esprit d’aventure mentionné ci-dessus continue d’informer les chansons du groupe, et tandis que les fans de deathcore direct trouveront plus qu’assez de voyous louches pour garder les feux brûlants, le vent dominant souffle ENTREPRISE TERRE dans plusieurs nouveaux emplacements sonores, avec ces marques de fabrique, les riffs contondants sont un véhicule pour des actes de pollinisation croisée véritablement audacieux. Bravement, « Où les rêves sont brisés » est sans doute la plus grosse courbe du disque, dans laquelle le leader Dan Watson utilise au moins deux nouvelles parties de sa voix, injectant la chanson avec un crochet de choeur strident et plusieurs couches de USINE DE PEUR-comme une atmosphère dystopique, tout en grognant et en gargouillant comme un caco-démon modifié.

Après, « L’élu » sonne et ressemble à une masterclass expérimentale par intermittence, comme ENTREPRISE TERRE déformer les rainures écrasantes jusqu’à leurs propres extrémités fétides, l’électronique laide éclatant de chaque pore calcifié et suffisamment de mélodrame fou pour vérifier rapidement la boîte gothique infernale aussi. Du reflux cauchemardesque et du flux contondant de « Réanimer // Désintégrer » et le déchaînement deathcore symphonique de « Lâchez l’enfer » à la joyeuse violence des fosses de « Ils n’ont pas d’honneur » et la bourrasque noire extravagante de la ballade abyssale « Dépasser », « L’élu » ose imaginer un avenir plus ouvert d’esprit pour cette souche de lourdeur moderne, mais sans sacrifier une seule parcelle d’intensité.

Certains regretteront la grandeur tordue et parfaite de « Lucifère », mais ENTREPRISE TERRE avoir trop d’idées et trop d’élan pour rester coincé dans cette ornière particulière. Comme ils le démontrent avec un brio particulier sur le morceau épique et astucieux de huit minutes de cet album, ce groupe atteint son rythme et se taille sa propre niche sanglante.

