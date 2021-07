Critiques de CD – The Dark Parade Mordred

(M-Théorie Audio)

01. Démoniaque #7



02. Malignité



03. Je suis Charlie



04. Traîner pour les corps



05. Le défilé des ténèbres



06. Tous les yeux rivés sur le prix



07. Vies bosselées



08. Smash va la bouteille

Le temps aurait probablement dû être beaucoup plus doux pour MORDRED. Des années en avance sur leur temps, l’équipe de thrash de San Francisco mélangeait funk et scratch dans leur son crossover à la fin des années 80. Bien que faisant partie du mouvement “funk metal” qui s’est réuni autour de PIMENTS ROUGES PIQUANTS et PLUS LA FOI, MORDRED ont toujours été un groupe de tueur de thrash avant tout, et leur album de 1991 “Dans cette vie” reste un joyau méconnu de la fin de la première vague du thrash metal. Dissolution brutale après le troisième album “La prochaine chambre” (1994), ils auraient facilement pu devenir une note de bas de page mineure, n’était le fait évident que le monde du métal est finalement arrivé au MORDRED façon de penser, alors que les années 90 à pollinisation croisée grondaient.

Quelques retrouvailles plus tard et “Le défilé des ténèbres” arrive sonnant comme le travail du même groupe qui a fait “Dans cette vie” (et c’est le cas, batteur Jeff Gomes de côté), mais amélioré du point de vue sonore pour fournir la gifle nécessaire pour aplatir le nez que les oreilles modernes exigent. Plus important encore, malgré le changement à peine de leur formule, MORDRED sembler étrangement actuel ici ; leur mélange de marque de thrash, de fanfaronnade funk et de garnitures hip-hop éparses sonne plus frais que jamais.

Ouverture et aperçu du single “Démonique #7” confirme que tout va bien, et MORDRED sont toujours les maîtres des ambiances de fête à bords dentelés. De même, “Malignité” fait reculer les années jusqu’aux bombardements croisés des premiers hymnes comme “État d’esprit” et “La souche”, mais avec plus de muscle et encore plus de groove. Une tirade de thrash plus profonde et plus sombre, “Je suis Charlie” chanteur de pitchs Scott Holderbyle sermon d’un sourcil levé contre certains riffs barattés et écrasants ; tandis que “Traîner pour les corps” monte la puissance du métal et s’allume Aaron Vaughnplatines tournantes et synthés symphoniques, pour une odyssée tentaculaire et sombre du rock.

La seconde mi-temps maintient la qualité. La chanson titre est un autre marathon de riffs doucement progressifs ; “Tous les yeux sur le prix” est un exercice brutal mais édifiant dans l’euphorie du heavy metal à l’ancienne ; « Vies bosselées » broie et vibre comme un turbocompressé MAUVAIS CERVEAU avec une érection pour la pureté du thrash ; “Smash va la bouteille” est un plus proche strident et excentrique qui encapsule parfaitement MORDRED‘s de bord anarchique tout en offrant une charge utile en métal sérieuse et plusieurs changements de rythme et de ton habiles et éblouissants.

Bien sûr, tout cela peut ne signifier absolument rien à moins que vous n’ayez une réserve secrète de ÉTOURDI et PSYCHEFUNKAPUS CD. Mais 27 ans après leur dernier album studio, MORDRED sont fermement en contact avec tout ce qui les a rendus grands en premier lieu, et “Le défilé des ténèbres” en est la preuve stupidement agréable.

