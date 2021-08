Critiques de CD – The Doorway Vessel Of Iniquity

(Ruine sensible)

01. Un aperçu du motif



02. Par Allusion Appelé



03. Trois gouttes de lait avant de se retirer



04. Mourir



05. La porte



06. Soi pas soi



07. Limite de l’état de la mort



08. Ascension



09. Révélation

Les pouvoirs de restauration de la musique extrême ne sont guère contestés à ce stade. Quelles que soient les raisons pour lesquelles, écouter de la musique vraiment horrible, sinistre et violente est fondamental pour notre sentiment général de bien-être. Et parfois, seule la chose la plus extrême fera l’affaire. Que ce soit des classiques du métal comme MARDUK‘s “Division Panzer Marduk”, HAINE ÉTERNELLE‘s “Roi de tous les rois” et ANAAL NATHRAKHdébuts scabreux “Le Codex Nécro” ou des agressions sonores comme MERZBOWest immortel “Vénéréologie”, se faire écraser en morceaux par des niveaux sonores et agressifs insensés est tout simplement l’une des grandes joies de la vie. Dans cet esprit, NAVIRE DE L’INQUITÉ pourrait être l’antidote parfait à votre funk post-pandémique, ou simplement une bande-son appropriée à votre effondrement personnel de baseball et de bris de fenêtre. Dans les deux cas, “La porte” est aussi viscéral, sale et extrême que n’importe quoi d’autre en 2021, malgré les super-insectes virulents.

Si vous avez déjà pensé que BLUT AUS NORD étaient un peu trop joyeux, NAVIRE DE L’INQUITÉ ayez une nouvelle nuance de noir juste pour vous. Dans ce royaume sonore tordu, le doom lourd et prolongé est tout aussi important que les éboulis implacables de l’électronique au maximum et de l’explosion de black metal qui domine une grande partie de “La porte”. C’est un hurlement profondément abattu et haineux dans le vide, sans lumière, sans amour et seulement le rire amer des injustement vaincus. En particulier, les funérailles de 12 minutes de “Par Allusion Appelé” est héroïquement sombre et implacable. Ailleurs, l’horreur sinueuse de “Trois gouttes de lait avant de se retirer” commence comme un voyage acide sous-marin avant de passer rapidement au son d’un bombardement sur une casse pandimensionnelle gargantuesque. Même les chansons les plus simples sont livrées avec une telle intensité à vous briser le crâne que les riffs se déforment et se trame dans l’air, redevables aux caprices des démons déchaînés et transformés en une ruée inhumaine de puissance horrible. “Mourant” et la chanson titre sont à la fois féroces, tandis que “Soi pas soi” mélange la folie sauvage avec un destin tectonique plus suppurant. Ceux qui ont une constitution solide remarqueront que la clôture “Ascension” est le meilleur du lot : neuf minutes d’anarchie de black metal sauvage, livrées avec des niveaux psychotiques d’énergie malveillante.

De la meilleure des manières, “La porte” est épuisant. Jouez-le très fort lorsque vous voulez que vos visiteurs partent. Fais-moi confiance.

